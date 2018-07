Es war ein trüber Mittwoch in Leibnitz. Die Wolken hingen tief über der kleinen Stadt unweit der Grenze zu Slowenien, immer wieder nieselte es – eine Kulisse wie gemacht für einen schlechten Spionagethriller. Zwei Männer betraten an diesem 7. Februar 2007 die lokale Filiale der Steiermärkischen Sparkasse am pittoresken Hauptplatz. Der eine, Walter Wolf, ein illustrer Geschäftsmann mit steirischen Wurzeln, der in den 1970er Jahren einen legendären Formel-1-Rennstall besaß und mit einer Miss Austria verheiratet war, hatte hier wenige Tage zuvor ein Konto eröffnet. Der andere, sein Kompagnon Hans-Wolfgang Riedl, ein nebulöser ehemaliger Waffenhändler, hatte kurz vor dem Bankbesuch auf ebendieses Konto 2,3 Millionen Euro überwiesen.

Die Geldwäscherichtlinien verlangten von den beiden, die legale Herkunft der überwiesenen Summe nachzuweisen. Eigentlich ein reiner Routinevorgang. Doch rasch entwickelte sich der Bankbesuch zu einem Krimi im Rüstungsgeschäft. In den Hauptrollen: korrupte Spitzenpolitiker, eine finnische und eine österreichische Panzerschmiede sowie der Wiener Geschäftsmann Riedl und der deutsch-kanadisch-kroatisch-slowenische Vierfachstaatsbürger Wolf, einst eine große Nummer, der während des Bürgerkriegs die Aufrüstung der jungen kroatischen Armee mit ermöglicht hatte. Fast fünf Jahre vergingen, bis nun am Mittwoch dieser Woche am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Wolf und Riedl begann. Ihnen wird unter anderem die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, dem Wiener zusätzlich Steuerhinterziehung und Bestechung.

Begonnen hat der Krimi im Jahr 2005, als die slowenische Regierung die Beschaffung von 135 Radpanzern ausschrieb. Es bewarben sich sowohl der finnische Patria-Konzern, zu 27 Prozent im Besitz des Eurofighter-Herstellers EADS, als auch die ehemals verstaatlichte GD European Land Systems-Steyr, die seit 2003 dem US-Rüstungsgiganten General Dynamics gehört. Zwischen beiden Panzerherstellern tobte seit Jahren ein erbitterter Wettbewerb. In Portugal und Tschechien konnten sich die Österreicher mit ihrem Pandur durchsetzen, die Finnen kamen hingegen in Südafrika, Schweden, Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und 2006 auch in Slowenien zum Zug.

Nicht überall dürften die Bieterverfahren lupenrein abgelaufen sein. So klagte ein Steyr-Manager bereits 2004 laut einer von WikiLeaks veröffentlichten Depesche der US-amerikanischen Botschaft in Prag sein Leid: Bei dem Beschaffungsvorgang für die tschechische Armee seien »Schattenmächte« im Spiel.

Das dürfte auch im Fall der slowenischen Ausschreibung so gewesen sein. Ein Jahr zuvor hatte das Steyr-Vorstandsmitglied Hans-Wolfgang Riedl die Fronten gewechselt und als Lobbyist bei Patria angeheuert. Seinen Kontakten zum ehemaligen Arbeitgeber in Wien-Simmering tat dies keinen Abbruch – ganz im Gegenteil. Zwei seiner ehemaligen Mitarbeiter, so behauptet nun die Anklage, hätten ihm unentgeltlich das endgültige Pandur-Anbot zugespielt, so, wie es dem slowenischen Verteidigungsministerium unterbreitet worden war. Sie hätten Riedl auch über Interna zu geplanten Geschäften mit Kuwait und Kroatien informiert. Deshalb steht das hilfreiche Duo wegen »Auskundschaftung eines Betriebsgeheimnisses zugunsten des Auslands« ebenfalls vor Gericht. Ex-Justizminister Dieter Böhmdorfer, einer von Riedls Anwälten, sieht das anders: Nach Bekanntwerden der Anklage sprach er im Wirtschaftsblatt lediglich von »Schriftstücken allgemeiner Art, die einem größeren Personenkreise bekannt waren«.

Der Bankbeamte blieb eisern und meldete den Geldwäscheverdacht

In der Leibnitzer Bank trafen Wolf und Riedl auf den unscheinbaren Angestellten Emil C. Händeringend versuchten die beiden, dem Endvierziger die Rechtmäßigkeit der Überweisung zu erklären und wollten laut einer Interpol-Depesche gleich Teilbeträge auf Konten in Kanada, Liechtenstein und Thailand weiterleiten. Um ihre Glaubwürdigkeit zu untermauern, präsentierten sie unter anderem eine Rechnung, die Wolf an die Firma Riedls ausgestellt haben wollte. Doch auf dem Schriftstück fehlten zwingende Angaben wie Adresse oder Firmenwortlaut. Emil C. schöpfte Verdacht und verweigerte die verlangten Transaktionen. Drei Stunden redeten Wolf und Riedl laut der Wiener Staatsanwaltschaft auf den Bankbeamten ein, doch der blieb eisern. Die geheimnisvollen 2,3 Millionen Euro wurden wieder auf das Konto von Riedls Firma zurücküberwiesen.

Wolfs Verteidiger Markus Singer skizziert hingegen eine andere Version der Leibnitzer Ereignisse. Er spricht von einer »Fehlüberweisung« Riedls: »Wolf wusste nicht einmal, dass die Überweisung zu ihm kommt.«

Emil C. veranlasste jedenfalls eine Geldwäscheverdachtsmeldung an das Bundeskriminalamt und stieß damit die Aufdeckung des Kriminalfalls an. Knapp drei Wochen später sandte Interpol Wien eine umfangreiche Depesche an Interpol-Büros in Ljubljana, Helsinki, Ottawa, Bangkok und Vaduz: Überall vermuteten die Ermittler Spuren der Waffengeschäfte des verdächtigen Duos.