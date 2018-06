Uwe Bech weiß nicht, ob es strafbar ist, wenn ein Kapitän nach einer Havarie weit vor dem letzten Passagier sein Schiff verlässt. Er lacht heiser, schüttelt den Kopf. Was für eine Frage! Im Flur seines Hauses steht ein kleines Modell der MS Europa auf dem Regal. Sein Schiff. 17 Jahre lang hat Uwe Bech auf der Brücke der MS Europa gestanden, als Kapitän hat er den deutschen Luxusliner sicher nach Spitzbergen, in die Südsee und nach Sydney gesteuert. 48 Jahre lang ist Bech zur See gefahren. Nie hat sich der Kapitän in dieser Zeit gefragt, welche Strafe ihm droht, wenn er in Seenot vor den Passagieren von Bord geht. Das sei keine Frage von Gesetzen, sagt der 74 Jahre alte Kapitän a.D. Für Uwe Bech ist es eine Frage der Ehre.

Als am vergangenen Freitag vor der Küste der italienischen Insel Giglio die Costa Concordia verunglückte, hat mit dem Kreuzfahrtschiff auch ein mythischer Berufsstand schweren Schaden genommen. In Film und Fernsehen gilt der Kapitän als einer der letzten Helden. Ein tapferer Kerl in Weiß, der im Ernstfall furchtlos sein Leben für das der Passagiere opfert. Einer, der erfüllt ist von Werten wie Disziplin, Umsicht und Verantwortungsbewusstsein. Einer, der so ganz anders ist als Francesco Schettino, der Kapitän der Costa Concordia .

Wenn es stimmt, dass Schettino an jenem Freitagabend absichtlich zu nah am Ufer entlangfuhr, um Bekannten lässig von der Brücke zuzuwinken, wenn es stimmt, dass der Kapitän seinen fatalen Fehler zu vertuschen suchte, zu spät evakuieren ließ und dann unter den Ersten war, die sich an Land retteten – dann gerät das Weltbild vieler Kreuzfahrttouristen ins Wanken.

Während Francesco Schettino in Italien in Untersuchungshaft sitzt und sich die Meldungen überschlagen, die ihn der Feigheit bezichtigen, sitzt Uwe Bech in Hamburg-Rahlstedt in seinem Wohnzimmer und sagt, er wolle seinen Kollegen nicht verurteilen, ehe nicht alle Fakten bekannt seien.

Bech sieht noch immer aus wie ein Bilderbuchkapitän, mit kräftigen Brauen über blauen Augen und noch kräftigerem Händedruck. In seiner rauen Stimme klingt der Norddeutsche durch, aufgewachsen ist Bech in Hamburg-Ottensen, wo die Nebelhörner der Schiffe nachts wie streunende Tiere rufen. Schon als Kind nahm ihn sein Vater, Kapitän auf einem Fischdampfer, mit aufs Meer. Seitdem wusste auch der Sohn, dass er zur See fahren wollte. Mit 16 Jahren heuerte er zum ersten Mal an, für sieben Monate auf einem Erzfrachter, unterwegs von Norwegen nach Manchester . Mit 32 wurde er Kapitän bei Hapag-Lloyd . »Containerschiffe, Tanker, normale Frachtschiffe – ich hab eigentlich alles gefahren, was die Reederei zu bieten hatte.«

Wenn Passagiere sich beim Sonnen verbrannten, mahnte Bech Schatten an

Damals, sagt Bech, habe er sich nicht vorstellen können, einmal selbst Kreuzfahrtkapitän zu werden, »ich dachte immer, ach, die auf ihren weißen Schwänen«. Bis ihm die Reederei 1985 anbot, die MS Europa , das Fünfsterneschiff der Flotte, zu übernehmen. Damals habe er am Abend zu seiner Frau gesagt: »Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute: Man hat mich gefragt, ob ich Kreuzfahrtkapitän werden will. Die schlechte ist, dass ich Nein sagen werde.« Am nächsten Tag habe er seine Meinung dann doch noch geändert. So ein Angebot komme nie wieder, habe er sich damals gedacht. Und schnell gemerkt, wie sehr er die Leitung der weißen Schwäne unterschätzt habe. »Ich musste praktisch einen völlig neuen Beruf dazulernen. Mit den Containern brauchst du dich ja nicht zu unterhalten. Aber auf einem Kreuzfahrtschiff denkt natürlich jeder Gast: Um mich sollte sich der Kapitän auch kümmern!«

Anfangs, sagt Bech, sei ihm die Umstellung schwergefallen. Wenn seine Frau ihn früher auf Reisen mit dem Frachter begleitete, verbrachte sie lange Stunden lesend irgendwo allein an Deck. Auf der MS Europa brauchten die beiden oft eine Viertelstunde, um vom Eingang des Restaurants bis zum Captain’s Table zu kommen. Wo Bech auch stand, wohin er ging, der Mann in der weißen Uniform stand stets im Mittelpunkt. Er hatte den Ruf des Kümmerers. Wenn sich die Passagiere auf dem Lido-Deck die Haut verbrannten, kam Bech und mahnte Schatten an. Passagiere, die mit ihm gefahren sind, erzählen von einem Kapitän, an dem die Ehrerbietungen der Gäste abzugleiten schienen – und den sie dafür umso mehr bewunderten.