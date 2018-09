Adolf Sauerland stützt sich auf das Rednerpult, und wie immer, wenn er öffentlich redet, beginnt seine Stimme vom ersten Moment an zu ringen mit dem gespannten Warten, das in der Stille liegt. Das Warten, ob er darüber sprechen wird. Oder ob er darüber schweigen wird.

Wo Adolf Sauerland auch auftritt, das Love-Parade-Unglück begleitet ihn, auch heute, auf den Neujahrsempfang der Stadt Duisburg . Seit vor eineinhalb Jahren 21 Menschen im Gedränge bei der Massenparty erdrückt wurden, ist Sauerlands Name untrennbar mit der Katastrophe verbunden. Weil er Oberbürgermeister ist, immer noch, obwohl er nach der Katastrophe wieder und wieder unangemessen reagierte. Obwohl die Staatsanwaltschaft gegen elf Mitarbeiter seiner Verwaltung ermittelt. Obwohl eine Bürgerinitiative fast 80.000 Unterschriften gegen ihn sammelte .

Die Unterschriften reichten, um ein Abwahlverfahren einzuleiten. Am 12. Februar entscheiden die Duisburger, ob Adolf Sauerland abtreten muss. Dies könnte Sauerlands letzte große Rede sein, rund 500 Vertreter der Stadt, der Sparkasse, der Vereine, Verbände und Kirchen hören ihm zu.

Sauerland spricht über Optimisten, die Duisburg brauche, und Macher. Damit meint er auch sich selbst. Dann erwähnt er die Love-Parade. Ein Rückschlag sei das für die Stadt gewesen, für ihr Selbstverständnis, ihre Außenwirkung. Duisburg müsse sich jetzt auf seine positiven Seiten besinnen. Sauerlands Unterstützer sagen hinterher, dass er genau die richtigen Worte gefunden habe: Man müsse nach vorne schauen, die Kritiker ließen die Stadt nicht zur Ruhe kommen. Sauerlands Gegner sagen, dass die Stadt nicht zur Ruhe komme, solange Sauerland sie repräsentiere.

Es geht ein Graben durch Duisburg, der am Tag der Love-Parade aufbrach und seitdem wächst . Wie tief er ist, wird sich am Tag der potenziellen Abwahl zeigen. Klar ist nur, wo die Stadt gespalten ist: in ihrer Meinung über Adolf Sauerland.

»Wenn 75 Prozent nicht für die Abwahl stimmen, sind sie dagegen«

Sauerland eröffnet das Buffet, dann lehnt er sich entspannt auf einen Bistrotisch. Es ist ein guter Tag, die Gäste haben Schlange gestanden, um ihm die Hand zu schütteln. Dem 12. Februar sehe er gelassen entgegen, sagt er. Seine Gegner brauchen 92.000 Stimmen, 25 Prozent der Wahlberechtigten. »Für mich ist das eine einfache Rechnung«, sagt Sauerland, »wenn 75 Prozent der Duisburger nicht für die Abwahl stimmen, sind sie dagegen.«

Seine Partei, die CDU , ruft zum Wahlboykott auf. Selbst wenn die Stimmen gegen Sauerland reichen sollten, werden sie so sagen können, die Mehrheit sei ihrem Aufruf gefolgt. Es ist diese Ignoranz, die Sauerlands Gegner so wütend macht: dass er nicht einsieht, dass 92.000 Stimmen vielleicht nicht die Mehrheit wären, aber in einer Stadt wie Duisburg, wo bei Kommunalwahlen die Beteiligung unter 50 Prozent liegt, ein eindeutiges Votum. Mehr Stimmen, als Sauerland jemals erhalten hat.