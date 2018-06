Alexander Sokurow wurde 1951 in der Nähe von Irkutsk geboren. Er studierte am Filminstitut Moskau und zog das Interesse des Regisseurs Andrej Tarkowski auf sich, als dessen legitimer Nachfolger er heute gilt.

Sokurow, ein Mystiker und Romantiker mit radikal langsamer, eigensinniger Filmsprache, hat zahllose Dokumentar- und Spielfilme gedreht, die ihn oft in Konflikt mit den russischen Zensurbehörden brachten. Sein "Faust", der jetzt in die Kinos kommt, erhielt den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig.