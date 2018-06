Wenn Bürgermeister Sergio Ortelli auf den Balkon seines Büros tritt und den Blick ein paar Hundert Meter hinaus aufs Meer schweifen lässt, sieht er dort das weiße, gestrauchelte Ungetüm im Wasser liegen . Es ist schuld daran, dass die ganze Welt von seiner Insel und ihren knapp 1.500 Bewohnern Notiz genommen hat. Gestern rief Italiens Premierminister Mario Monti bei Ortelli an. Selbst der Bürgermeister von New York hat vor Kurzem ein Telefonat angekündigt.

Der 55-jährige Ortelli von Berlusconis Popolo della Libertà trägt einen lila gestreiften Schal, ein goldenes Klunkerarmband, einen brillantenbesetzten Ring und eine Armani-Jeans. Zur Urlaubszeit betreibt er eine Firma, die Motorräder und Ferienwohnungen an Touristen vermittelt. Jetzt stapeln sich im Innern seines Büros fünf leere Pizzaschachteln, und auf seinem Schreibtisch liegen aktuelle Dokumente und diverse Zeitungen, deren Titelseiten noch immer den Bug der Costa Concordia zeigen. Draußen, auf der Promenade des kleinen Hafens, herrscht nach wie vor ein Gewusel wie sonst nur in der Sommersaison. Marinepolizisten, Journalisten und Taucher der Feuerwehr sind zu Hunderten auf Ortellis Insel geströmt.

Mitunter scheint es, als genieße der Bürgermeister von Giglio die Aufmerksamkeit inmitten der Katastrophe. Dabei steht auch er selbst jetzt in der Kritik. Per E-Mail hatte er sich vor einer Weile bei einem Kapitän dafür bedankt, dass der zum Gruß recht nah an die Insel herangefahren war. "Eine schöne Tradition" werde damit fortgesetzt. Nun aber wollen es manche Inselbewohner schon immer gewusst haben, dass es sich dabei um einen recht gefährlichen Brauch handelte. Ortelli rechtfertigt sich: Weder er noch die Insel hätten von den Gästen der Kreuzfahrtschiffe profitiert. Es sei auch nur zweimal im Jahr vorgekommen, dass sich riesige Schiffe merklich näherten. Anwohner sind anderer Ansicht: Das hätte es häufiger gegeben.

Der Bürgermeister sorgt sich nun vor allem um das kristallklare Wasser, sein touristisches Juwel. Das Meer hier sei "das schönste der Welt". Die 2.400 Tonnen Diesel aus dem Tank des Schiffes könnten die Insel auf Jahre um ihren Tourismus bringen. "Eine tickende Bombe", sagt Ortelli. Nur wenn es sicher abgepumpt würde, glaubt er, bliebe Giglios Schönheit erhalten. "Das Schiff muss so schnell wie möglich weg – spätestens bis zum Sommer."

Am Nachmittag muss Ortelli aufs Festland nach Grosseto zu einer Krisensitzung, er fliegt mit dem Hubschrauber. Am frühen Abend empfängt er einen Verantwortlichen der Reederei Costa , der sich bei ihm für die große Hilfsbereitschaft im Ort bedanken will. Abends um sechs steht Sergio Ortelli am Wasser direkt neben der Autofähre im Scheinwerferlicht, hinter ihm ragen die Umrisse der havarierten Costa Concordia auf, er gibt ein weiteres Interview.

Es ist frostig am Wasser, so frostig, wie es auch am vergangenen Freitag gewesen sein muss. Und es hilft nur wenig, dass Ortelli einen Mantel trägt. "Mir ist kalt, vor allem an den Beinen, lasst uns was Warmes trinken", sagt er. Einer seiner Mitarbeiter steht im Caffè Ferraro an, dem einzigen geöffneten Café der Insel, und bringt anschließend einen warmen Likör mit Mandarinengeschmack nach draußen. Sergio Ortelli will sich jetzt kurz einmal ausruhen.