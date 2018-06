Der unglückliche Kapitän der Costa Concordia , der das Schiff, nachdem er es auf Grund gesetzt hatte, noch vor seinen Passagieren verließ, hat einen berühmten Vorläufer in der Literatur . Es ist Lord Jim in Joseph Conrads gleichnamigem Roman von 1899. Auch Lord Jim, Erster Offizier auf einem Schiff mit Mekkapilgern, das zu sinken droht, hat sich in einem Anfall von Panik zusammen mit der Besatzung in Sicherheit gebracht und die Passagiere ihrem Schicksal überlassen. Die werden indes von einem zufällig vorbeikommenden Frachter gerettet, und der Fall kommt vor ein Seegericht. Lord Jim, der sich bis zum Tag seiner schändlichen Flucht für einen anständigen, wenn nicht heldenhaften Charakter gehalten hatte, muss sich in peinlichen Verhören das ganze Ausmaß seiner Feigheit und Pflichtvergessenheit vor Augen führen lassen.

Das Selbstbild des jungen Mannes implodiert, und dieses Drama ist es, das Conrad fasziniert. Was macht ein Mensch, der seine Selbstachtung in einem Moment des moralischen Versagens für immer zerstört? Wie lebt er weiter? Vor allem aber, was ist das für ein Moment? Offenbar gibt es Katastrophen, unter deren Entscheidungsdruck sich die Strukturen eines Charakters zersetzen – wovon auch das Protokoll des gespenstischen Gesprächs zeugt, das die Hafenaufsicht von Giglio mit dem Kapitän der Costa Concordia unmittelbar nach der Havarie geführt hat. Kapitän Schettino, schon an Land und in Sicherheit, zeigte sich in einem Zustand der Umnachtung, in dem ihm jedes Gefühl für Verantwortung abhandengekommen war. Er hatte das Unglück schon vollständig verdrängt.

So oder ähnlich, in einer Panik, die alles moralische Empfinden überstrahlt, muss man sich auch die Flucht der Schiffsoffiziere in Conrads Roman vorstellen. Der Schriftsteller hat seine Geschichte nicht konstruiert. Am 17. Juli 1880 geriet die britische SS Jeddah mit Pilgern aus Singapur auf der Fahrt nach Mekka in Seenot und wurde von ihrer Besatzung verlassen. Der Fall erregte damals die Öffentlichkeit, wie es heute der Untergang der Costa Concordia tut, und warf die gleichen Fragen nach der charakterlichen Tauglichkeit von Seeoffizieren auf. Lässt sich Todesangst, wenn sie denn empfunden wurde, juristisch bewerten? Aber Conrad geht in seinem Roman noch einen Schritt weiter. Seine bis heute bohrende Frage lautet, ob ein Charakter sich in der Krise tatsächlich zersetze oder nicht vielmehr seinen wahren Kern offenbare. Die Stunde des Versagens, so die bittere Vermutung des Dichters, ist die Stunde der Wahrheit.