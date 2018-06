Wenn man zum ersten Mal in das Atelier von Bottega Veneta in New York tritt, erlebt man einen Schock. Es ist, als renne man gegen eine Mauer aus Weiß. Kein Weiß, wie es eine weiß getünchte Bürowand eben abstrahlt, sondern ein unwirkliches Weiß, ein Space-Weiß, ein Weiß, das Türen, Tische, Wände verschwimmen lässt. Als betrete man ein Nichts. Es gibt kein Geräusch in diesem Raum, keine Telefonstimmen, kein Klappern von Absätzen, keine Musik. Man kann sogar den Regen draußen auf der 57th Street prasseln hören. Es ist Konzentration in der Luft, man fühlt sich sofort etwas deplatziert, weil man Besucher ist – dies ist kein Raum für Besucher. Hier ist nicht die Lounge der Mode, hier ist ihr Gehirn. Hier arbeitet Tomas Maier. Der 54-Jährige herrscht über die italienische Modemarke Bottega Veneta. Und er ist der wichtigste deutsche Modedesigner, wenn man einmal von Karl Lagerfeld absieht.

Im Raum steht eine lange Garderobenstange, vollgehängt mit Kleidern in tiefem Rot, Pink, Violett, Moosgrün – die Frühjahrskollektion von Bottega Veneta. Daneben steht Tomas Maier. Er trägt ein weißes Hemd, seinen Blazer hat er abgelegt. Seinen Blick heftet er auf eine schmale blonde Frau, die einen schwarzen Blazer trägt. Das Model führt ihm ein Teil aus der Kollektion vor, die wenige Wochen später in Mailand über den Laufsteg gehen soll. Jedes einzelne Stück der Kollektion hat er selbst entworfen. Er betrachtet das Kleidungsstück mit in den Hosentaschen vergrabenen Händen und leicht geneigtem Kopf – als suche er nach der richtigen Haltung zu diesem Stück Stoff, als vergleiche er den Anblick mit dem Bild, das er im Kopf hat. Maier gibt dem Model kaum hörbare Kommandos, es läuft ein paar Schritte, dreht sich um, geht wieder zurück. Dann tritt Maier an die Frau heran und steckt ein paar Nadeln in das Kleid, markiert Abschnitte mit blauen und roten Stickern. Die Farbe zeigt an, ob etwas abgenäht werden muss, abgeschnitten oder umsäumt.

Vor elf Jahren hat Tomas Maier die Leitung von Bottega Veneta übernommen, damals eine angeschlagene Marke im Portfolio der Gucci-Gruppe. Nun ist Bottega Veneta ein wichtiger Gewinnbringer und der zuvor eher wenig bekannte Maier einer der meistbeachteten Designer der Welt. Suzy Menkes, die Modechefin der International Herald Tribune, schreibt vom "mysteriösen kreativen Prozess", der seine Mode hervorbringe, Marc Jacobs , der Chefdesigner von Louis Vuitton , hat sich als Fan von Bottega-Jacketts geoutet. Der New Yorker schreibt über Maier, er lasse in jedem Design seine "hohe Sensibilität für winzige Irritationen erkennen, die die meisten Menschen übersehen".

Auf einem Tisch liegen Stoffproben. "Polyester aus Japan, wir arbeiten viel mit Kunstfasern." – "Polyester? Es sieht aus wie dicke Seide!" – "Wenn es Seide wäre, würde es knittern, wenn unsere Kundin es in den Koffer packt", sagt Tomas Maier. "Manche Leute glauben, nur Seide und Kaschmir könnten Luxus sein."

Heute ist das letzte Fitting, bevor alles nach Europa geflogen wird. Es ist Maier nicht anzusehen, was er nun, da seine Kleider fertig sind, empfindet. Auf die Frage, ob ihm so kurz vor der Präsentation Zweifel kommen, wie die Kollektion von den Kritikern aufgenommen wird, zuckt er leicht mit den Schultern. "Manche werden es mögen, manche nicht, es ist immer so. Am Ende muss es nur der Kundin gefallen." Es rege ihn nur auf, wenn er Fehler finde: "Immer sind die Materialien falsch bezeichnet. Warum schreiben die Leute über etwas, von dem sie offensichtlich nichts wissen?"

In der Welt der Mode, in der es von Exzentrikern wimmelt und es immer ein bisschen zu viele Küsschen gibt, wirkt einer wie Maier überraschend nüchtern. Der gebürtige Pforzheimer spricht auch mit Deutschen konsequent Englisch, liebt die Sachlichkeit, redet lieber über die Arbeit als über Persönliches. Und hat wenig übrig für Oberflächlichkeiten – aber besitzt dafür tiefe Überzeugungen. Menschen, die ihn besser kennen, beschreiben ihn als freundlichen, wohltemperierten Menschen mit viel Sinn für Details.

Von so einem Designer würde man puristische Mode im Bauhaus-Stil erwarten. Doch Tomas Maier macht Entwürfe, die einem Modewunderland zu entstammen scheinen. In einem Outfit können acht verschiedene Farben vorkommen, ohne dass es bunt erscheint. Ein Kleid kann aussehen, als bestünde es nur aus um den Körper fließenden Schals, die aus unerfindlichen Gründen zusammenhalten. Bei einem anderen verhüllen Lagen von Organza eine Spitze, von der man nur ahnen kann, dass sie echt ist und nicht bloß aufgedruckt. "Nichts ist komplizierter als das Einfache", sagt Maier. "Meine Kleider brauchen immer den zweiten Blick, es gibt immer etwas, das man nicht sieht."