Seit Jahrzehnten wird in Deutschland über Pillenpreise gestritten. Die Kassen klagen über steigende Arzneikosten, die Hersteller kontern, medizinischer Fortschritt habe nun mal seinen Preis. Die Reform, die vor einem Jahr in Kraft trat , sollte die Debatte rationaler machen. Das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz, abgekürzt AMNOG, schreibt eine Nutzenbewertung vor. Und nur wenn neue Therapien besser wirken als Altbewährtes, dürfen sie auch mehr kosten.

So weit, so klar. Doch nun liegen die ersten Bewertungen vor – und die dürften den Streit erst so richtig anheizen. Denn unter dem kritischen Blick der Gutachter entpuppt sich mancher Forschungserfolg als weniger neu oder weniger hilfreich, als den Erfindern recht sein dürfte.

Der britisch-schwedische Hersteller AstraZeneca durchlief die Gutachten als Erster mit einem neuen Medikament und kam noch ganz gut davon. Zumindest kann sich der Konzern – wenn am Montag in Berlin die Preisverhandlungen mit den Kassen beginnen – darauf berufen, dass seiner Pille Brilique bei der Behandlung leichter Herzinfarkte ein »erheblicher Zusatznutzen« attestiert wurde. Bei schweren Infarkten allerdings sah das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen ( IQWiG ) keinen Vorteil – was die Verhandlungsposition des Herstellers wiederum schwächt.

Noch ärgerlicher verlief das Verfahren aus Sicht des deutschen Herstellers Boehringer (Ingelheim). Bestehen doch die Gutachter tatsächlich darauf, dessen Diabetespille auf eine Stufe mit den uralten Sulfonyl-Harnstoffen zu stellen. Wenn die Ingelheimer Anfang Februar zur Anhörung nach Berlin kommen, werden sie wohl dafür plädieren, dass ihr Wirkstoff Linagliptin nur mit anderen Gliptinen zu vergleichen ist – die weit höhere Preise erzielen. Doch irgendwann muss Boehringer dann auch nachweisen, dass es Patienten gibt, denen seine Arznei Vorteile gegenüber der Standardbehandlung bringt.

Inzwischen demonstriert der Konzern erst mal seinen Protest, indem er dem deutschen Markt sein Mittel vorenthält. Und die Pharmalobby liefert die passende Begleitmusik: Vor »Willkür« warnt der Verband forschender Arzneimittelhersteller und davor, Innovationen »auszubremsen«.

Dass die Gutachter ihren Daumen gerade vorher auch über einer Arznei namens Pirfenidon senkten, dürfte die Kritiker noch bestärken. Denn dabei geht es um eine sogenannte Orphan Drug, eine Arznei gegen eine seltene Krankheit – in diesem Fall Lungenfibrose. Um die Erforschung solcher Leiden zu fördern, senkte man vor einigen Jahren weltweit die Anforderungen bei der Zulassung. Und auch das deutsche Gesetz nimmt solche Spezialarzneien – eigentlich – von der Bewertung aus.

Nun ist Pirfenidon sicher ein Grenzfall. Zum einen, weil es so viele Betroffene gibt, dass das Medikament die Umsatzgrenze für Orphan Drugs zu überspringen droht. Zum anderen, weil der Nutzen der Medizin, die in Europa im Eilverfahren zugelassen wurde, auch von anderen bezweifelt wird. Die amerikanische Gesundheitsbehörde etwa verweigerte dem Medikament trotz Sonderstatus den Zugang zum Markt.

Die Debatte auch hier zu führen ist ehrenvoll, bringt die AMNOG-Gutachter aber in die juristische Grauzone. Und vor allem blockiert sie Ressourcen, die man besser für Volkskrankheiten nutzt. Wie lange sollen sich Konzerne wie Boehringer noch als verfolgte Innovatoren aufspielen können, wenn sie mit einem Me-too-Produkt auf den Markt kommen, das bei der Mehrzahl der Patienten schlechter wirkt als bereits eingeführte generische Diabetespillen?

Die Pharmaindustrie hat es mit ihrer Lobbyarbeit lange geschafft, sich harten Urteilen zu entziehen. Bis vor Kurzem war Deutschland der einzige Staat der Welt, in dem die Pharmakonzerne die Arzneimittelpreise frei festsetzen konnten. Und auch unter dem AMNOG dürfen die Hersteller in Deutschland zunächst einen Preis nach ihrem Gutdünken vorgeben. Der Rabatt wird erst fällig, wenn sich ein Jahr nach der Einführung Therapievorteile nicht nachweisen lassen. Dann aber haben selbst Innovationsflops schon gutes Geld verdient. Auch in der aktuellen Reform werden der Industrie also durchaus Zugeständnisse gemacht. Jetzt wird nur ein wenig genauer nachgefragt, daran sollten sich die Unternehmen besser rasch gewöhnen.