DIE ZEIT: Ist Preußens Glanz und Gloria geklaut – und zwar aus Sachsen ?

Gerhard Poppe: Für den Bereich der Musik und das Berlin Friedrichs II. kann man das durchaus so sagen. Friedrichs Vater, der Soldatenkönig, war musisch völlig desinteressiert. Der Sohn hingegen entpuppte sich bereits früh als Schöngeist. Als sich das in Dresden herumsprach, spekulierten viele junge Musiker auf eine Anstellung am preußischen Hof.

ZEIT: Warum ausgerechnet in Dresden?

Poppe: Weil es dort seit Langem eine Hofkapelle gab, die auf höchstem Niveau spielte. In ihrem Umkreis wurden viele hervorragende Musiker ausgebildet, die man in Dresden gar nicht alle angemessen beschäftigen konnte.

Gerhard Poppe ist Musikwissenschaftler und Referent an der Katholischen Akademie in Dresden. Diese veranstaltet derzeit in Sachsen eine Vortragsreihe zum 300. Geburtstag Friedrichs des Großen. Das Programm findet sich im Internet unter www.ka-dd.de

ZEIT: Also gingen sie in die musikalische Diaspora, nach Berlin?

Poppe: Ja, sie folgten dem Beispiel von Johann Joachim Quantz. Als 16-Jähriger hatte Friedrich ihn 1728 erstmals in Dresden besucht. Quantz bekam danach vom sächsischen Hof die Erlaubnis, Friedrich zwei Mal jährlich im Flötenspiel zu unterrichten. Als der Kronprinz dann König wurde und seine Rheinsberger Kapelle den Kern der neuen Hofkapelle bildete, ging Quantz endgültig nach Berlin und wurde von Friedrich mit einem für einen Flötenspieler sensationellen Gehalt entlohnt.

ZEIT: Es heißt, später habe allein er applaudieren dürfen, wenn der Alte Fritz auf der Flöte gespielt hatte. Quantz war aber nicht der Einzige, der von Dresden nach Berlin wechselte.

Poppe: Auch der spätere Hofkapellmeister Carl Heinrich Graun kam von dort, ebenso sein Bruder Johann Gottlieb als Konzertmeister; oder Franz Benda, der in Dresden Kapellknabe gewesen war.

ZEIT: Dann war der preußische Hof also das Bayern München seiner Zeit. Statt selbst auszubilden, kaufte man alles, was Rang und Namen hatte, und setzte es auf die Bank.

Poppe: Auf die Bank nicht. Die Berliner Hofkapelle war aber strukturell der Dresdner nachgebildet, auch was die Gehälter angeht.

ZEIT: War Berlin das Gewollt-und-nicht-gekonnt-Dresden?

Poppe: Sagen wir es so: Es gab eine generelle Rivalität zwischen den Höfen und ihren Kapellen. Das kann man etwa an der Vita Johann Adolf Hasses erkennen. Er war Hofkapellmeister in Dresden. Friedrich II. bewunderte ihn, und Hasse war mit seiner Frau Faustina 1753 zu Gast in Berlin. Dennoch hat er nie eine Oper eigens für Berlin geschrieben. Das hätte das sächsische Herrscherhaus auch nie zugelassen. Hasse war ein Weltstar, so jemanden verleiht man nicht. Überhaupt kann man von Konkurrenz zwischen Dresden und Berlin nur bedingt sprechen.

ZEIT: Warum?

Poppe: Dresden hatte eines der besten Orchester Europas, wenn nicht das beste. Es war stilprägend. Berlin, muss man sagen, war erst noch auf dem Weg zu dieser Exzellenz.