Er verabscheut Geld, sagt er. Und ist gewiss einer der wenigen, denen man so ein Statement abnimmt. "Ich hasse es im ganz physischen Sinn. Wenn ich Geld in der Tasche habe, muss ich es sofort loswerden." Folgerichtig will er auch nichts mit denen zu tun haben, die es horten: "Die Reichen sind so langweilig." Sein jüngstes Werk ließ gleichwohl die Kassen klingeln – die Fangemeinde, sie lässt nichts auf ihn kommen. Auch dann nicht, wenn er sie mal ein paar Jahre warten lässt. Hauptsache, er taucht überhaupt wieder auf mit einem neuen Kapitel aus seinem Werk, dessen reduziert klare Handschrift und Farbgebung so unverkennbar sind. Nur die Tourismusbranche seines Landes sieht das anders, dort ist man froh über seine Rückzüge. Rufschädigung haben sie ihm vorgeworfen und einen Hang zur Tristesse, weil er nichts hält von Hochglanz, Hollywood und hohlem Schein. Doch diesmal konnte auch das Tourismusbüro aufatmen, er hatte sich zum Arbeiten in ein anderes Land begeben. Das kam aber auch nicht ungeschoren davon. Er liebe die Poesie, die Landschaft und manches an der Lebensart dort, sagt er, aber nicht die Gesellschaft: "Sie ist ungeheuer kalt."

Da hat er sich wohl einmal mehr in die Nesseln gesetzt. Macht ihm nichts aus; was anderen wichtig ist, hat ihn noch nie interessiert. Erfolg? Ruhm? Nicht nötig. Ursprünglich wollte er Schriftsteller werden, das klappte aber nicht: "Jedes Mal, wenn ich bei mir zu Hause allein vor einem leeren Blatt saß, wurde ich ganz schläfrig und ging ins Bett." Er braucht eben sein Team, um kreativ zu sein. Es ist sein Familienersatz – nur wenn einer gestorben ist, wird er ersetzt, da hat er seine Prinzipien: "Wenn man endlich einen Stil gefunden hat, sollte man ihn unbedingt behalten."

Vielleicht hat diese Treue zu den Mitarbeitern mit seiner unruhigen Kindheit zu tun, es gab es häufig Umzüge, Wohnungswechsel, Abschied: "Eigentlich hatte ich gar keine Freunde, da waren nur die Geschwister" – ein zwei Jahre älterer Bruder und zwei Schwestern. "Es machte einen irgendwann kaputt, wenn du ohne Freund in die Sommerferien gehst, und im Herbst wartet da nur eine neue Schule. Immer bist du der neue Junge in der Schule und kennst niemanden." Jetzt hält er standhaft fest an dem, was er hat, auch in der Liebe. Seit Jahrzehnten liebt er nur eine, seine Frau, eine Malerin.

In der Freizeit geht er am liebsten angeln und Pilze sammeln. Dann hat er seine Ruhe. Oder er guckt Fußball im Fernsehen, seine Lieblingsmannschaft ist der FC Porto. Das Handy hat er zwar dabei, benutzt es aber am liebsten zum Öffnen von Bierflaschen. Er ist eben ein Kauz. Und doch mag er es, wenn man sich amüsiert – "solange ich nicht dabei bin". Was aber nicht heißt, dass ihm die Menschen egal wären, im Gegenteil: "Ich liebe den Augenblick, wenn die Leute aus meinen Filmen rausgehen und lächeln. Dieses Lächeln hält mich am Leben." Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 3:

Der Schweizer Schriftsteller Robert Walser , 1878 in Biel geboren, begann nach seiner Banklehre ein Wanderleben mit seinem Maler-Bruder Karl. 1898 erschienen erste Gedichte. Kontakte zum literarischen Kreis um "Die Insel" ergaben sich 1902 in München . Mit Karl zog er 1905 nach Berlin . Dort entstanden 1907 bis 1909 seine Meisterwerke "Jakob von Gunten", "Der Gehülfe" und "Geschwister Tanner". 1913 nach Biel zurückgekehrt, veröffentlichte er Prosa, zuletzt "Die Rose". 1929 fand er Aufnahme in der Heilanstalt Waldau bei Bern , 1933 in Herisau. Ab 1936 nahm sich der Publizist und Verleger Carl Selig seiner an, besorgte Neuausgaben seiner Werke. Am 25. Dezember 1956 starb Walser auf einem Spaziergang