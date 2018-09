Unsere fortlaufende Partie hat ein Stadium erreicht, in dem sich Turnierscrabbler auch um andere Dinge Gedanken machen als ihre etwaigen Züge. Wenn es um mehr geht als einen Triumph im familiären Kreis, sollten Spieler auf jeden Fall die ausgelegten Buchstaben mitschreiben.

Bei offiziellen Wettkämpfen sind zu diesem Zwecke alle 102 Buchstabensteine auf den Wertungsbögen verzeichnet, auf denen die Teilnehmer ihre Punkte notieren. Durch Abstreichen weiß ein Scrabbler in dieser Situation beispielsweise, dass nur noch ein E (relevant für die Verlängerung von SPIELT) im Beutel übrig ist. Auf der Suche nach dem wertreichsten Wort nun springt dem einen oder anderen sicherlich der REFRAIN ins Auge. Dies ist allerdings nur auf den ersten Blick erfreulich, mangelt es doch an geeigneten Anlegestellen. So bedurfte es längeren Herumpuzzelns, bis ich mich schließlich befriedigt zurücklehnen konnte – dank eines mit über 60 Punkten dotierten Wortes.

Lösung aus Nr. 3:

REX (O1–O3), OXERN (15E–15I), NIX (O13–O15) und NOXINE (1D–1I sowie 15D–15I) brachten 41, 44, 48, 47 und 53 Punkte

