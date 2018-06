Keine Jobs, keine Jobs – Amerika versank in der Arbeitslosigkeit . Kommt jetzt wirklich die nachhaltige Wende? Immerhin: Im vergangenen Jahr fanden 1,5 Millionen Amerikaner eine neue Stelle, die Arbeitslosenquote sank von 9,4 auf 8,4 Prozent. Die amerikanische Jobmaschine scheint langsam wieder in Gang zu kommen. Allerdings liegt die Betonung auf "langsam". Von über zehn Prozent Arbeitslosen am Anfang der Krise ist Amerika jetzt zwar entfernt. Doch noch immer fehlen fast sechs Millionen Stellen bis zum Vorkrisenniveau.

Dazu ein Gedankenspiel: Ginge die Erholung weiter wie 2011, würde man den alten Stand erst 2015 wieder erreichen. Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass die Bevölkerung in den USA wächst und deshalb mehr Leute Arbeit suchen als vor der Krise. Die US-Notenbank Fed rechnet nicht damit, dass die alte Quote von fünf Prozent so schnell wieder erreicht wird.

Arbeitslosigkeit ist in den USA viel gefährlicher als in Deutschland, weil die staatliche Unterstützung geringer ist. Gerade Langzeitarbeitslosen droht der soziale Absturz .

"Die hohe Langzeitarbeitslosigkeit heute ist ungewöhnlich für die USA", sagt der Arbeitsmarktexperte Ronald Bachmann vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung. "Einige Ökonomen glauben, dass sich die Arbeitslosigkeit dort so verfestigen könnte wie bei uns vor zehn Jahren." Droht Amerika also eine Sockelarbeitslosigkeit, aus der man kaum entkommen kann? Ronald Bachmann hält das für unwahrscheinlich. Noch schafften Arbeitslose in den USA relativ oft den Sprung zurück in den Job. Auch habe sich die Vermutung, viele Arbeitskräfte seien wegen der Immobilienkrise nicht mehr so mobil wie früher, in Studien nicht bestätigt. "Es sind in dieser Krise nur viel mehr Menschen arbeitslos geworden, deshalb dauert es jetzt länger, bis die ganze Schlange an Wartenden zum Zuge kommt. Aber ich bin ziemlich optimistisch: Amerika arbeitet sich langsam wieder aus der Krise ."

Dennis Snower, der Chef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel , erklärt gar, der US-Arbeitsmarkt "funktioniert heute so gut wie früher". Er sei zwar nicht so flexibel wie oft behauptet, aber nach wie vor funktionsfähiger als viele europäische Arbeitsmärkte. "Entscheidend ist jetzt, ob andere Probleme gelöst werden – vor allem geht es dabei um die hohen Schuldenlasten aus der Immobilienkrise." Erst wenn die Immobilienkrise wirklich bereinigt sei, könne die amerikanische Jobmaschine wieder auf vollen Touren laufen.