Es gibt viel zu tun, wenn es dunkel wird: Etwa in einer Casting-Jury junge Frauenkörper zu taxieren oder auf dem Kanzlerfest politische Gerüchte zu streuen. Zwei Anlässe, die nur eines gemeinsam haben: Es gibt jede Menge Kameras und Manfred Ainedter lächelt selbstzufrieden in sie hinein. Wenn ihm ein Reporter ein Mikrofon vor den weißen Sechstagebart hält, so brummt er ein launiges Bonmot. Stets sitzt der stämmige Advokat am Morgen nach seiner Nachtschwärmerei wieder am Schreibtisch seiner geräumigen Kanzlei im zweiten Wiener Bezirk, teure Uhr am Handgelenk, rosa Seidenkrawatte um den Hals, drei Zigaretten zum Frühstück, und kümmert sich um sein eigentliches Geschäft: Betrug, Mord, Geldwäsche, Untreue – die Sorgen seiner prominenten Mandanten. Manfred Ainedter, 60, ist Österreichs bekanntester Rechtsanwalt.

Seit Jahren ist er es, der anstelle des einst medienverliebten Ex-Finanzministers Karl-Heinz Grasser in Nachrichtenstudios Platz nimmt und Fragen beantwortet. Sein Gesicht ist die fleischgewordene Unschuldsvermutung im derzeit berüchtigtsten Korruptionsskandal der Republik. Sein kräftiger Bass prangert Menschenhatz an, er beschwört das Recht auf Privatsphäre, das auch einem ehemaligen Regierungsmitglied zustehe. Nicht wie ein Doktor der Juristerei klingt er, sondern wie ein väterlicher Freund und rechtskundiger Bodyguard, der seinen Schützling verteidigt, ob vor Gericht oder vor den Kameras.

So ist Ainedter auch dieser Tage im parlamentarischen Untersuchungsausschuss ganz in seinem Element, wenn es darum geht, seinem Mandanten unangenehme Fragen zu ersparen.

Als im September 2010 die Medien von der Hausdurchsuchung in Grassers Penthouse berichteten, sah man Ainedter und Grasser in einem Smart vorfahren, auf dem das Wunschkennzeichen »W-DRARA1« prangte (»W-DRARA2« kennzeichnet seine Mercedes-Limousine). Das bedeutet einerseits »Doktor Ainedter, Rechtsanwalt«, andererseits ist es aber auch ein Hinweis auf Ainedters Nebentätigkeit: Im Wienerischen ist der »Drahrer« einer, der durch die Nächte wirbelt. Ainedter formt seine Marke und positioniert sie geschickt in den Medien. Ein Kameraschwenk, ein kurzer Lacher, und schon ist es dem Anwalt wieder geglückt, ein paar Sekunden lang von den Vorwürfen gegen seinen Mandanten abzulenken und die Blicke der Zuschauer dorthin zu ziehen, wo er sie am liebsten mag: auf ihn selbst.

Karl-Heinz Grasser ist Ainedters größter Mediencoup, doch längst nicht sein erster. Viele seiner Mandanten müssen Gerichtsreporter in ihren Zeitungen erst gar nicht groß vorstellen – die Leser kennen die prominente Klientel. Österreichs enttäuschte Tour-de-France-Hoffnung Bernhard Kohl ließ sich von Ainedter nach der Doping-Beichte die Schulter tätscheln. I am from Austria-Barde Rainhard Fendrich entging trotz 15-jähriger Kokainkarriere einer Haftstrafe, und der TV-Moderator Reinhard Jesionek ersparte sich mit Ainedters Hilfe eine Verurteilung wegen Ehrenbeleidigung, weil der redegewandte Anwalt glaubhaft machen konnte, dass sein Mandant nicht »blöde Blunze«, sondern »blöde Blume« gesagt habe.

Aber auch gewichtigere Causae beschäftigen den Verteidiger. Rachat Alijew, einem früheren Botschafter Kasachstans in Wien, werden Entführung und Mord vorgeworfen, in seiner Heimat wurde er wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung zu 20 Jahren Haft verurteilt. In Europa wird Alijew per internationalem Haftbefehl gesucht – Manfred Ainedter vertritt ihn und weiß, wo er sich aufhält. Nach seinen größten Erfolgen gefragt, erzählt Ainedter von jener Frau, die »ihren Ehemann mit 57 Messerstichen vom Leben in den Tod befördert hat«. Kurz muss er lachen: »Freigesprochen wegen Notwehr, haha, das war schon gut.«

Ainedter ist kein juristischer Tüftler, sondern Selbstvermarktungskünstler

Kollegen beschreiben Ainedter als soliden, wenn auch nicht blendenden Strafverteidiger. Als einen, der sein Handwerk verstehe, sich vor allem im Verhandlungssaal zu verkaufen wisse und die Kaffeepausen der Richter und Staatsanwälte in seine Strategie einbeziehe: »Er ist sehr gut im Ausdealen«, sagt die Wiener Rechtsanwältin Katrin Ehrbar. »Taktisches Geschick ist seine Stärke.«

Dabei wäre es beinahe ganz anders gekommen. Im Jänner 1971, Karl-Heinz Grasser war gerade zwei Jahre alt geworden, beschloss der erfolglose Student Manfred Ainedter, der Universität endgültig den Rücken zuzukehren. Heurige und Tanzlokale hatten ihn in den zurückliegenden Monaten öfter gesehen als Hörsaal und Bibliothek, sein Geld verdiente er als Skilehrer, Hilfsarbeiter am Bau und Milchfahrer. »Dann war die erste Staatsprüfung – und ich hab gesehen: Das geht sich in hundert Jahren nicht aus.« Sein Entschluss war gefasst: »Geh ich halt in eine Bank oder eine Versicherung.« Es war die Mutter, die ihn drängte, doch zur Prüfung anzutreten. Der Versuch glückte, »mehrheitlich genügend«, wie Ainedter erzählt.