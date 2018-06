DIE ZEIT: Frau Sommaruga, haben Sie sich die letzte Arena im Schweizer Fernsehen zum Zustand des Asylwesens angeschaut?

Simonetta Sommaruga: Ja. Die Sendung war erfreulich sachlich. Diese Form des Diskutierens wäre eine gute Ausgangslage für die weitere Auseinandersetzung.

ZEIT: Sie haben nie gestaunt über das Unwissen der Diskutanten?

Sommaruga: Das ist ein so komplexes Thema, da kann man nicht alles wissen.

ZEIT: Sie sind jetzt über ein Jahr im Amt. Sind Sie mal erschrocken über Ihre Machtlosigkeit?

Sommaruga: Nein, ich wusste ja, wie wenig Macht ich habe. Es ist gut, dass die Macht eines Bundesrates durch Föderalismus und direkte Demokratie gebrochen wird. Ich wusste auch, wie schwierig es beim Thema Asyl wird. Es ist wohl das am stärksten polarisierende Thema. Es gibt eine eigentliche Unversöhnlichkeit, die selten ist in der Schweiz , sie widerspricht unserem politischen Prozess, der den Konsens am Ende einer Auseinandersetzung als höchstes Ziel kennt. Ein Land, das nicht fähig ist, über Migration sachlich zu sprechen, droht die wahren Probleme aus den Augen zu verlieren. Die Menschen, die sich im Asylprozess befinden, machen zwei Prozent der Ausländer in der Schweiz aus. Trotzdem herrscht das Gefühl, 2.500 Tunesier könnten das Land destabilisieren. Nach Kenia kommen 1.500 Flüchtlinge, und zwar jeden Tag. Es gibt dort ein Flüchtlingslager mit einer halben Million Menschen. Es ist vielleicht ganz gut, sich das einmal vorzustellen. Im Mittelmeer sind seit Ausbruch der arabischen Revolutionen 2.000 Menschen ertrunken. Ich will nichts beschönigen, doch ich muss auch immer wieder die Relationen herstellen.

ZEIT: Es ist Ihnen noch nicht gelungen, die Ängste in der Bevölkerung vor der Einwanderung zu mildern. Das Gegenteil ist passiert. Die Fremden müssen heute für vieles herhalten, was in diesem Land schiefläuft.

Sommaruga: Die Situation, in der wir heute stecken, ist das Ergebnis der Asylpolitik der letzten 30 Jahre. Wir haben in dieser Zeit das Asylgesetz mehrfach revidiert. Das hat wenig gebracht, und die Menschen sind verunsicherter als vorher. Was ich anbieten kann, ist, transparent über die Stärken und Schwächen unseres Asylwesens zu sprechen. Ich habe schon vier Monate nach meinem Amtsantritt einen Bericht vorgelegt, der schonungslos aufgezeigt hat, dass die langen Verfahrenszeiten die Glaubwürdigkeit des Systems kaputt machen. Nach vier Jahren – und so lange dauert die Behandlung eines Asylantrags manchmal – sind die Kinder integriert und die Eltern so lange aus dem Arbeitsprozess entfernt, dass sie keine Anstellung mehr finden. Ich arbeite hart daran, die Fristen deutlich zu verkürzen.

ZEIT: Ist es nicht ein Problem, dass die Schweiz keine umfassende Migrationspolitik kennt?

Sommaruga: Wenn jemand die Frage, ob Migration überhaupt ein Problem für die Schweiz darstellt, mit Ja oder Nein beantwortet, ist er schon ein Teil des Problems. Migration ist nicht schwarz oder weiß. Das Schlimmste, was der Schweiz passieren könnte, wäre keine Migration.

ZEIT: Sodass wir Zustände hätten wie in Nordkorea , abgeschottet vom Rest der Welt?

Sommaruga: In der Landwirtschaft sind mehr als die Hälfte der Angestellten Ausländer, und auch im Pflegebereich arbeiten viele Ausländerinnen. Wir sind da sehr widersprüchlich. Aber die politische Polarisierung verhindert, dass wir diese Widersprüche anschauen. Wir machen seit Jahren eine Steuerpolitik, die dazu geführt hat, dass sich viele ausländische Firmen in der Schweiz angesiedelt haben. Mit den Firmen kommen Menschen, da haben sich teilweise kleine Parallelgesellschaften herangebildet. Unter diesen Hochqualifizierten gibt es zu viele, die kaum Deutsch sprechen, sie schicken ihre Kinder in die International School, kurz: Sie sind nicht integriert, und das pflegen sie auch noch. Man darf nicht immer nur über diejenigen Ausländer reden, die kleinkriminell sind, Arbeitslosen- oder Sozialhilfe beziehen. Migration ist ein so komplexes Phänomen. Es gibt Leute, die mir sagen, ich müsse die Arbeitsbewilligungs-kontingente für Arbeitnehmer aus Drittstaaten erhöhen. Und dann unterschreiben sie die Initiative für eine Begrenzung der Zuwanderung. Das ist höchst widersprüchlich.