Zwölf erfahrene Kicker hatte der Abteilungsleiter neu eingestellt, doch das Ergebnis nach einem halben Jahr fiel mager aus. Prompt wurden viele Neuzugänge wieder ausgemustert und acht neue Talente ins Team geholt , für schlappe 30 Millionen Euro. Würde ein Manager in den VW-Fabriken so mit seinen Leuten umspringen, wäre der Betriebsratschef des Konzerns wohl wenig amüsiert. Doch das Geschehen spielte sich beim VfL Wolfsburg ab, genauer in dessen Profifußballabteilung, die als eigene GmbH firmiert und von der Volkswagen AG gesponsert wird. Deshalb sagt Betriebsratschef Bernd Osterloh , der auch im Aufsichtsratpräsidium der Fußball GmbH sitzt: "Eine Fußballmannschaft kann man nicht mit einer Abteilung in der Produktion oder in der Entwicklung vergleichen." Beim Profisport mit seinen meist kurzen und hoch dotierten Verträgen gelte: "Wer seine Leistung nicht bringt, muss damit rechnen, dass ein neuer Spieler seine Position übernimmt."

Der Abteilungsleiter mit der unorthodoxen hire and fire- Personalpolitik heißt Felix Magath und ist Trainer und Geschäftsführer der Wolfsburger Fußballer in Personalunion. "Der gesamte Aufsichtsrat steht zu 100 Prozent hinter unserem Trainer", betont Fußballfan Osterloh , alle personellen Maßnahmen seien mit dem Gremium vorher besprochen worden. Und im Aufsichtsrat wimmelt es von VW-Größen: Den Vorsitz führt Francisco Javier Garcia Sanz, der Einkaufsvorstand, hinzu kommen Finanzchef Hans Dieter Pötsch , Chefkommunikator Stephan Grühsem und eben Bernd Osterloh. Als sich die Presse über das muntere Wechselspiel des Felix Magath mokierte und andere Ligabosse öffentlich den Kopf schüttelten, sprang ihm Fußball-Aufsichtratschef Garcia Sanz per Interview im Fanmagazin Unter Wölfen bei: Der Vorwurf, Magath schmeiße das Geld von VW raus, sei unfair, befand er.

Dabei schwoll der VFL-Profikader auf mehr als 40 Spieler an, da kann selbst Liga-Krösus Bayern München nicht mithalten. "Unser Ziel ist es, im oberen Drittel mitzuspielen", sagt Osterloh. Und da wollen die VW-Größen nicht knausern. Schließlich steht auch Konzernchef Martin Winterkorn voll hinter dem Trainer. Der Schwabe ist zwar ursprünglich Bayern-München-Fan, ihm ist aber auch der VfL Wolfsburg teuer, wenn Not am Ball ist. Als die Wölfe in der vergangenen Saison mit ihrem englischen Trainer abzusteigen drohten, griff er persönlich zum Telefon, um den gerade von Schalke geschassten Magath in die Autostadt zu lotsen. "Ich hab ihn gefragt, Felix, kannst du kommen?" Felix konnte.

Magath habe es in der vergangenen Saison geschafft, den Abstieg zu verhindern, sagt Osterloh. Und schließlich sei allen noch in Erinnerung, wie dieser den VfL im Jahr 2009 erstmalig zum Deutschen Meister gemacht habe. "Bei der Siegesfeier konnte man alle Cabrios und Roadster des Konzerns mit den Spielern auf allen TV-Sendern sehen", erinnert sich der Betriebsratschef an den PR-Erfolg.

Am Ende gehe es beim VfL-Engagement vor allem um zwei Dinge, um Identifikation und Erfolg. Die Fußballmannschaft müsse zum erfolgreichen Unternehmen passen, erklärt Bernd Osterloh die Geduld mit dem ungeduldigen Trainer. Immerhin ist VW bei Autoverkäufen in Europa Erster und weltweit Zweiter. Auch das habe man nicht von heute auf morgen geschafft, sagt Osterloh, "und den einen oder anderen Spitzenspieler mussten wir auch bei VW austauschen, bevor der Erfolg einsetzte". Er prophezeit: "Wenn es in den nächsten drei, vier Spielen gut läuft, wird die Kritik an der Einkaufspolitik schnell verstummen."

Das erste Spiel der Rückrunde gegen Köln hat Wolfsburg knapp mit 1:0 gewonnen. Das Tor schoss allerdings keiner der neuen Millioneneinkäufe, sondern ein junger Spieler aus dem Wolfsburger Nachwuchs.