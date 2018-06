Schlecker kennen fast alle. Aber nicht unbedingt, weil alle dort kaufen, sondern weil es Anton Schlecker geschafft hat, sich zum Buhmann der Nation zu machen. Jetzt ist das Unternehmen insolvent . Früher sagte man pleite. Aber das trifft es nicht genau, denn Schlecker hat durchaus noch eine Chance . Nur für die Mitarbeiter wird es bitter, doch das kennen sie bereits. Anton Schlecker trieb es so bunt, dass selbst Arbeitsministerin Ursula von der Leyen rot sah. Sie änderte wegen Schlecker sogar ein Gesetz. Das schlechte Image als Arbeitgeber ist aber nur ein Problem des ehemaligen Drogeriekönigs von Deutschland.

Wer am Hamburger Hauptbahnhof ankommt und seine Zahnbürste vergessen hat, kann wählen: zwischen Rossmann im Bahnhof, Budnikowsky gegenüber, noch mal Rossmann nur wenige Meter weiter um die Ecke. Das sind zwei der Konkurrenten. Kein Schlecker weit und breit. Erst etwas entfernt in einer Nebenstraße findet sich ein kleiner Laden: enge Gänge, etwas rümpelig. Im hinteren Teil räumt eine Mitarbeiterin ein Regal auf. Deshalb ist die Kasse vorn verwaist und abgeschlossen.

Schlagartig wird klar, womit Schlecker zu kämpfen hat: Die Wettbewerber breiten sich mit ihren hellen, ansprechenden Läden in attraktiven Lagen aus. Der Markt ist hart umkämpft, die Konkurrenz stark (siehe nebenstehenden Artikel). Schlecker hat zwar noch immer die meisten Filialen. Aber nach Informationen des EHI Retail Instituts, eines Forschungsinstituts des Handels, setzt er dort pro Quadratmeter im Schnitt nur 2200 Euro um. Der Rivale dm kommt auf das Dreifache. Jedenfalls war das 2010 so. Neuere Zahlen gibt es noch nicht. Insgesamt verkaufte Schlecker hierzulande Waren für rund vier Milliarden Euro.

In seinen besten Jahren expandierte der Discounter wie kein anderer : auf dem Land und innerhalb von Metropolen meist in Seitenstraßen. Er mietete alles, was günstig war. »Wenn du in den Urlaub fährst, dann schließe die Wohnungstür gut ab, sonst sitzt der Schlecker drin, wenn du wiederkommst«, witzelten Handelsleute seinerzeit.

Die Strategie kam vor allem den Menschen auf dem Land zugute. Dort hielt den Bewohnern oft nur Schlecker die Treue, selbst wenn Post und Bank längst weg waren. Darin bestand Schleckers Erfolgsrezept: nah dran zu sein an den Verbrauchern.

Allerdings locken allein die Preise schon lange keine Kunden mehr in die Läden. Denn inzwischen gilt Schlecker im Vergleich mit seinen Rivalen nicht als besonders günstig. Nur viele seiner Läden wirken billig.

Fast sieht es so aus, als ob Anton Schlecker jetzt die Quittung dafür erhält, dass er zusammen mit seiner Frau Christa das Unternehmen lange Jahre als autoritärer Alleinherrscher führte. Aus seiner Trutzburg, dem Unternehmenssitz im schwäbischen Ehingen, drang kaum etwas heraus. Das mag allerdings auch eine Folge dramatischer Ereignisse sein. Die Kinder, Lars und Meike, wurden 1987 Opfer einer Entführung. Schlecker zahlte ein Lösegeld in Millionenhöhe; die Geschwister überlebten.

Danach verschanzte sich die Familie, so gut es möglich war – bis Lars und Meike vor etwa einem Jahr in die Offensive gingen. Ganz gegen den Stil des Hauses gaben sie plötzlich Interviews und nahmen den Kampf gegen das schlechte Image auf. Im Hintergrund arbeiteten Manager und Berater an einer neuen Strategie. Das Unternehmen sollte moderner und mitarbeiterfreundlich werden. Erste Filialen wurden aufgehübscht. Doch das Projekt blieb auf halbem Wege stecken. Schlecker sank wie ein alter Tanker, dessen Kurs nicht mehr schnell genug korrigiert werden konnte.