Die ganze Woche lang kam jeden Abend eine Wulff-Talkshow im Fernsehen. Jauch, Plasberg, Beckmann, Lanz, Illner, alle. Das gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. Zuletzt nach dem Mauerfall. Da kam im Fernsehen jeden Tag Mauerfall. Wulff hatte auch an jedem Tag die Spitzenmeldung in den Nachrichten. Jeden Tag fanden sie was Neues über ihn heraus, wie damals über die Stasi. Ich vergleiche nicht inhaltlich, nur phänomenologisch. Oder er machte einen neuen Fehler. Wie viele Fehler ein einziger Mensch machen kann – Wahnsinn! Irgendwann wusste ich auch nicht mehr, wegen welcher Affäre er eigentlich zurücktritt, wenn er zurücktritt, Kredit, Pressefreiheit, Gratisurlaub, Flugmeilen, gebrochene Versprechen, der Mann hat ja, wie Jesus, alle Sünden der Welt auf sich genommen. Der könnte ganz alleine einen Massenrücktritt erklären.

Jeder redete darüber. Ich habe mit wildfremden Leuten über Politik geredet, auch wie 1989. Es waren regelrechte Wulff-Festspiele . Ich habe alles angeschaut, erstaunlicherweise wurde es nie langweilig. Man dachte immer, hey, vielleicht tritt er heute wirklich mal zurück, er zieht auf einer Pressekonferenz einen Zettel aus der Tasche, wie damals Günter Schabowski , und sagt, in der gleichen verwirrten Weise: Soweit ich weiß, gilt meine neue Reiseregelung ab sofort. Ab sofort zahle ich wieder selber. Oder ich dachte: Mal schauen, was unser Schlingel jetzt wieder ausgefressen hat. Nach einer Weile wusste ich von erstaunlich vielen deutschen Prominenten, was sie über so Sachen wie Politik, Spesenabrechnungen oder die Würde des Präsidentenamtes denken, zum Beispiel Heiner Lauterbach , Heinz Rudolf Kunze , Wolfgang Stumph und Désirée Nick. Es war eine Fernsehwoche ohne Arnulf Baring und ohne Hans-Olaf Henkel , die hatten Pause, wie die Bundesliga. Stattdessen ging der Stern von Michael Spreng auf. Guter Typ. Im Geist habe ich mir meine eigene Wulff-Talkshow zusammengestellt: Matthias Matussek, Gregor Gysi , Dolly Buster , Thilo Sarrazin , Claus Peymann und Graciano Rocchigiani, Titel: Politik ohne Maß und Moral? . Da würde ich die ganze Nacht dranbleiben.

Im Netz war es interessant, weil viele Leute Bild ablehnen und nun vor dem inneren Konflikt standen, ob sie Wulff gegen Bild beistehen oder nicht, also, wen sie mehr ablehnen, ob der Feind ihres Feindes automatisch ihr Freund ist. Wenn diesmal die Journalistenpreise vergeben werden, müsste es eine Extrakategorie "Wulff" geben, beste Wulff-Talkshow, bester Wulff-Kommentar, beste Wulff-Satire. Wann kommt der große deutsche Wulff-Roman? Ich habe Fengel gebeten, eine Wulff-Zeichnung zu zeichnen.

Ich meine das nicht ironisch. Es war ein Ausnahmezustand, eine Art Anarchie, so eine wilde, verrückte Zeit, an die man sich immer erinnern wird, sein Leben lang. Geschrieben wurde dies am 35. Tag der Wulff-Festspiele. Vielleicht ist er inzwischen zurückgetreten. Keine Ahnung. Ist inzwischen auch egal. Wissen Sie, wie man die Sache garantiert beenden könnte? Man müsste bei jedem Wulff-Bericht das Wort "korrupt" hinzufügen. "Der korrupte Präsident Wulff empfing heute in Schloss Bellevue die Sportler des Jahres." – "Der korrupte Präsident Wulff und seine Gattin zeichneten verdiente Mitbürger mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Das korrupte Staatsoberhaupt rief dabei die Deutschen zu mehr Engagement und Bürgersinn auf." Das müsste man so lange machen, bis er gezwungen ist, zu klagen. Dann müsste ein Gericht prüfen, ob er wirklich korrupt ist. Und dann wäre Ruhe, so oder so. Ist doch genial.

