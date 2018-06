Die besondere Macht und Würde ihres Vaters ließ sich bereits an der riesigen Zahl ihrer Halbgeschwister ablesen. Unter ihnen nahm sie eine Sonderstellung ein, sie wird beschrieben als besonders fröhliches, spielfreudiges Kind, aber auch als aufmüpfige, selbstbewusste und durchsetzungsstarke kleine Persönlichkeit, die zum Lieblingskind des Vaters wurde. Dabei war sie keine verwöhnte Prinzessin auf der Erbse, Abhärtung gehörte zum Erziehungsprogramm, selbst in der liebevollen Atmosphäre ohne Zwang, in der sie aufwuchs.

Sie war etwa zwölf Jahre alt, als eine Bedrohung in ihre Welt eindrang. Der Vater versuchte zunächst, die Gefahr mit Friedensbeteuerungen zu bannen und ansonsten nach Möglichkeit zu ignorieren. Sie aber schlich sich wissbegierig in die Nähe der Eindringlinge und beobachtete fasziniert, was so seltsam fremd war. Als sie ihrem Vater von den vielen Merkwürdigkeiten berichtete, bestärkte sie dieser, Augen und Ohren offen zu halten. Zutraulich näherte sie sich den Fremden, denen das neugierige Mädchen unverdächtig erschien.

Besonders der Anführer nahm sich ihrer an, brachte ihr Wörter in seiner Sprache bei und horchte sie ganz nebenbei aus. Bald wurde aus der kleinen Doppelspionin eine Mittlerin, denn die Eindringlinge hatten anderes im Sinn, als ihren Lebensunterhalt mit redlicher Arbeit zu verdienen, und versuchten sich mit Gewalt zu nehmen, was sie brauchten. Ihr Vater schickte sie in offizieller Mission zu Gesprächen, dennoch kam es zu blutigen Feindseligkeiten, bei denen der Anführer in die Hände ihres Vaters fiel. Sie rettete ihn vor der Hinrichtung, wie er später schrieb, unter Einsatz ihres Lebens, indem sie sich schützend vor ihn warf. Dass der Vater ein Einsehen hatte, mag die Fremden auf die Idee gebracht haben, sie als Druckmittel zu benutzen. Mit List und Bestechung wurde sie gekidnappt, aber der Vater ließ sich nicht erpressen. Fortan lebte sie unter den Fremden, ließ sich – wenigstens äußerlich – in eine der Ihren verwandeln und heiratete schließlich einen jungen Witwer. Ob aus Liebe, sei dahingestellt, er hatte dabei sicherlich auch strategische Hintergedanken, jedenfalls schrieb er in dem Gesuch um die Heiratserlaubnis, diese Ehe diene dem Wohl und der Ehre des Landes.

Dennoch löste die Heirat einen Skandal aus, der geschickt in einen Werbefeldzug umgewandelt wurde. Ihr Mann reiste mit ihr, dem neugeborenen Sohn und einem Gefolge aus ihrem Volk in sein Heimatland, wo sie als Sensation gefeiert und sogar bei Hofe empfangen wurde. Aber das Klima bekam ihr schlecht, nach sieben Monaten starb sie auf dem Weg zu dem Schiff, das sie in ihre Heimat zurückbringen sollte. Ihre letzten Worte waren: "Wir alle müssen sterben. Es genügt, wenn das Kind weiterlebt." Sie wurde nur 21 Jahre alt, die Nachkommen ihres Sohnes gehören bis heute zu den reichsten und angesehensten Familien ihres Landes. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 4:

Aki Kaurismäki (*4. April 1957 in Orimattila in Finnland ) arbeitete nach dem Studium der Literatur u. a. als Filmkritiker und begann dann als Autodidakt, Drehbücher zu schreiben und Filme zu drehen. Zu seinen Kinoerfolgen zählen "Ariel" (1988), " Leningrad Cowboys Go America" und "Das Mädchen aus der Streichholzfabrik" (beide 89), "I Hired A Contract Killer" (90), zuletzt "Lichter der Vorstadt" (2006) und " Le Havre " (11). Wortkarge Helden aus einfachem Milieu, an den poetischen Realismus angelehnte Geschichten, eine klare Bildabfolge und starke Farbgebung, Melancholie und lakonischer Humor prägen seine Filme ebenso wie die Besetzung mit Stammschauspielern wie Kati Outinen. Mit seiner Frau Paula Oinonen, einer Malerin, lebt Aki Kaurismäki in Finnland und in Nordportugal