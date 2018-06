Die Bayreuther Festspiele muss man sich vorstellen wie ein ländliches Ausflugslokal mit einer kurzen, geschäftigen Saison. Im Juli werden die Beete geharkt, die roten Teppiche ausgeklopft und die Tischkärtchen für Angela Merkel, Roberto Blanco und Fürstin Gloria beschriftet. Sechs heiße Wochen lang finden dann Festspiele auf Weltprominenzniveau statt. Wer aber im Winter am Grünen Hügel vorspricht, wird gleichsam an der Hintertür vom Pressesprecher mit dem verdutzten Blick des Dienstboten empfangen: Es sei niemand zu Hause, man öffne doch erst im Sommer wieder. Gleichzeitig ist zu hören, wie drinnen Bohrmaschinen aufjaulen, schwere Möbel quietschend verrückt werden und in der Küche hektisch die Töpfe klappern. Die Ruhe über Bayreuth trügt. Alle sind zu Hause und nervös. Wer sich dieser Tage arglos auf den Weg macht, eine Halbzeitbilanz der Ära Katharina Wagner (33) und Eva Wagner-Pasquier (66) zu ziehen, erfährt Bedenkliches.

Vor dreieinhalb Jahren haben die ungleichen Halbschwestern die künstlerische Leitung der Bayreuther Festspiele übernommen. Seitdem kämpfen sie mit Problemen, die jedem gestandenen Theaterdirektor schlaflose Nächte bereiten: schwierige Arbeitsbedingungen, fehlendes Geld, Ärger mit der Gewerkschaft und den Rechnungshöfen, untreue Sponsoren, enttäuschte Künstler, frustrierte Mitarbeiter. Vom großen Aufbruch, für den der Generationswechsel stehen sollte, ist kaum etwas zu spüren. Umso lauter wird hinter vorgehaltener Hand gewispert, im Festspielhaus gehe es organisatorisch drunter und drüber, die Stimmung sei miserabel, die Lage chaotisch bis verfahren. Steht das berühmteste deutsche Festival gar vor dem Kollaps?

Katharina und Eva müssen den autokratischen Ein-Mann-Betrieb, den sie von ihrem Vater geerbt haben, in eine moderne Theater-GmbH überführen. Wolfgang Wagner konnte die Festspiele über vier Jahrzehnte lang nach schlitzohrigem Gutdünken allein lenken, seine Töchter sind nun einem achtköpfigen Verwaltungsrat verpflichtet und haben sich wie jede öffentlich geförderte Institution nach dem geltenden Arbeitsgesetz zu richten. Ein Tarifvertrag wurde nach langem Ringen und mehreren Streikandrohungen der Belegschaft zwar abgeschlossen, ist an die Festspielpraxis aber keineswegs angepasst. Prompt klagen Regisseure und Dirigenten über unzumutbar knappe Probenzeiten. Zudem ist den Schwestern mal eben das Vorzeigeprojekt ihres Popularisierungskurses weggebrochen: Rund eine Million Euro hatte sich Siemens als Hauptsponsor das Public Viewing mit Festspielübertragungen auf den Bayreuther Volksfestplatz jährlich kosten lassen – vergangenen September zog sich der Konzern zurück, ohne Erklärung.

Wie sehr sich die Festspielleiterinnen mit ihren künstlerischen Entscheidungen mühen, zeigt die Regiebesetzung für den Ring des Nibelungen im Wagner-Jubiläumsjahr 2013: Nach einer quälend langen Wünschelruten- und Findungsphase, nach der Absage des Filmemachers Wim Wenders und abstrusen Kandidatenideen wie Florian Henckel von Donnersmarck wurde nun der Berliner Volksbühnen-Intendant Frank Castorf verpflichtet – so fahrlässig spät, dass eine seriöse Vorbereitung für einen im Musiktheatermetier eher unerfahrenen Schauspielmann wie ihn kaum zu schaffen ist (die Vorproben beginnen bereits in diesem Sommer). Immerhin haben Castorf und sein Bühnenbildner Aleksandar Denic ihre Verträge inzwischen unterschrieben, was eine gute Nachricht ist. Die Unterschrift des Dirigenten Kirill Petrenko hingegen liegt noch nicht vor. Sein Agent Michael Lewin versucht offenbar Einfluss auf die Sängerbesetzung des Ring s zu nehmen, was keine gute Nachricht ist.