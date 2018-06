DIE ZEIT: Herr Büchsenschütz, können Sie sich an den ersten warmen Tag im Mai 1999 erinnern?

Karl Büchsenschütz: Nein, wieso? Sollte ich?

ZEIT: Da wollten Sie mich aus dem Internat schmeißen.

Büchsenschütz: Wirklich?

ZEIT: Es war mein 16. Geburtstag.

Büchsenschütz: Und Sie hatten zu viel getrunken.

ZEIT: Ich lag jedenfalls nicht ordnungsgemäß um 23 Uhr im Bett, ich saß mit Freunden an der Saale . Sie haben uns gesucht und die Polizei gerufen. Vier Uhr nachts haben Sie uns gefunden und mit Ihrem roten VW-Bus zurück ins Internat gekarrt.

Büchsenschütz: Das war ein Renault ! Und Sie hatten wahrscheinlich eine üble Fahne. Aber wir haben das ja vernünftig geklärt, Sie durften bleiben.

ZEIT: Hat es Sie eigentlich sehr genervt, ständig den Erziehungsberechtigten von pubertierenden Schülern spielen zu müssen?

Büchsenschütz: Solche Geschichten passieren ja eher selten, und es ist auch nicht so, dass Internatslehrer die Eltern ersetzen. Man kann den Eltern nicht die Erziehung aus der Hand nehmen, dazu sind die Schüler meist ohnehin zu alt.

ZEIT: Aber das Internat prägt einen .

Karl Büchsenschütz 69, war unter Gerold Becker Vize-Rektor der Odenwaldschule. Bis 2005 leitete er das Internat Schulpforta.

Büchsenschütz: Natürlich, aber es geht vor allem um Abnabelung. Das Lösen von den Eltern ist wichtig, das passiert zu Hause ja auch. Nur knirscht es dort viel mehr, denn selbst kluge Eltern machen Fehler und kommen am klassischen Konflikt nicht vorbei: Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst... Es gibt im Internat viel weniger Reibungspunkte, und ich glaube, dass die Distanz guttut. Wenn man sein Kind jeden Tag beim Frühstück sieht, merkt man viele Entwicklungsschritte nicht. Wenn es nur alle paar Wochen nach Hause kommt, dann freut man sich aufeinander und nimmt vor allem die positiven Veränderungen wahr.

ZEIT: Entwickeln sich Jugendliche in Internaten anders als auf regulären Schulen?

Büchsenschütz: Die Bindungen, die hier entstehen, sind viel intensiver. Man lernt ja nicht nur in der Internatsgemeinschaft, man lebt auch in ihr. Das kann unglaublich befreiend sein.

ZEIT: Befreiend? Ich erinnere mich an strenge Regeln: Um elf Uhr ging das Licht aus, Kerzen waren verboten wegen der Feuergefahr, Alkohol tabu. Sie sind sogar mit der Taschenlampe durch den Schulpark gelaufen, um zu gucken, ob wir heimlich Wein trinken.

Caterina Lobenstein hat fünf Jahre im Internat Schulpforta gelebt, Büchsenschütz war ihr Lehrer in Deutsch und Geschichte.

Büchsenschütz: Wenn 400 junge Menschen auf engem Raum zusammenleben, dann geht es nicht ohne Regeln. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Freiheit: die Freiheit von der familiären Bindung. Familie hat man, die kann man sich nicht aussuchen. Aber im Internat trifft man plötzlich auf Gleichaltrige, mit denen man lebt wie in einer Familie, die einen aber kritisch hinterfragen, die ganz andere Werte und Interessen haben als man selbst. Man muss nicht mehr die Familienrolle spielen, man kann sich selbst neu entdecken und neu definieren, seinen Platz in der Gemeinschaft finden. Das ist ein wichtiger Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung.

ZEIT: Kann man solche Erfahrungen nicht auch in einer Ganztagsschule machen?

Büchsenschütz:Ganztagsschulen sind leider oft eine Mogelpackung, viele bieten nur beaufsichtigte Arbeitsstunden. Aber gerade in der Pubertät wollen Menschen nicht beaufsichtigt werden, sie suchen nach Bedeutung, sie möchten wahrgenommen werden. Wenn Erziehung und Unterricht eine Einheit bilden, kann der Lehrer seine Schüler wirklich als Menschen kennenlernen. Wenn der Mathelehrer nach dem Unterricht Dienst im Internat hat und ein Schüler zu ihm kommt, weil er den Stoff nicht verstanden hat, dann denkt sich der Lehrer vielleicht: Mensch, der ist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Umgekehrt stellt der Schüler fest: Mein Mathelehrer ist ja auch nur ein Mensch.