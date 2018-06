Im Zeichnungssaal des Siebziger-Jahre-Baus der ETH Hönggerberg herrscht Chaos. Weiße und hellblaue Styroporreste bedecken den Boden, auf den Tischen stehen Brückenmodelle aus Balsaholz, die sich über mehr oder minder kunstvoll bemalte Pappmaché-Tobel schwingen. Die Erstsemester sind im Abgabestress, bald beäugen Experten ihr Schaffen, entscheiden darüber, ob ihr Traum in Erfüllung geht – kraft ihrer Intuition und Introspektion irgendwann den großartigen Wurf zu landen, der ihnen den Platz im Architektur-Olymp sichert.

Das Architekturdepartement der ETH genießt Weltruhm. Abgänger der Zürcher Schule sind gefragt, man findet sie in allen großen Architekturbüros. Bauten von Herzog & de Meuron, Gigon/Guyer, Valerio Olgiati, Marcel Meili oder Roger Diener sind Exportschlager designed in Switzerland. Und wo die Großmeister bauen, ist die Medienmeute. In den schönsten Farben und Formen glänzen und strahlen später ihre Werke in den Branchenblättern und Feuilletons.

Allein bei der wichtigsten aller Aufgaben hat die Schweizer Architektenelite versagt: Es gelang ihr nicht, einen Ansatz von Ordnung, eine Struktur in den Schweizer Siedlungsbrei zu bringen, der sich durchs Mittelland ergießt.

Zwar gehören sie zu den schärfsten Kritikern dieser Hüsli-Schweiz. Doch einen sachlichen Umgang mit ihr haben sie nie gefunden. Mit einer Mischung aus Faszination und Abscheu beäugen sie die Agglomeration, die so gar nicht ihren ästhetischen Idealen entspricht – aber die Wohnrealität der meisten ihrer Landsleute ist. Klar, es gab Ausnahmen. Da erschien 2005 die Publikation Die Schweiz – ein städtebauliches Porträt des ETH Studios Basel. Und vor Jahresfrist präsentierte eine jüngere Garde Zürcher Architekten namens "Gruppe Krokodil" ihre Idee einer neuen Mega-Stadt im Glatttal – vom Flughafen über Dübendorf bis nach Uster.

Die Architekten verdrängen ihre eigene Machtlosigkeit

Doch sieben Jahre nach Publikation des städtebaulichen Porträts bleibt davon nicht viel mehr als ein wütendes Mantra übrig: Föderalismus und Gemeindeautonomie sind der Ursprung allen Übels; der Schweizer ist ein Anti-Städter; wir brauchen radikale Visionen. Es ist dasselbe Zeter und Mordio, welches vor 60 Jahren bereits die ersten Schweizer Einfamilienhaus-Stürmer, Max Frisch , Markus Kutter und Lucius Burckhardt, vollführten – gebracht hat es nichts, der Landfraß schreitet ungebremst voran, jede Sekunde wird ein Quadratmeter Schweiz überbaut. Und die visionäre Glatttalstadt ähnelt in frappanter Weise der Neustadt-Utopie, die Frisch, Kutter, Burckhardt in ihrer Streitschrift achtung: die schweiz von 1955 skizzierten.

Wie kommt es also, dass die Schweizer Architekten jahrzehntealten, untauglichen Ideen aufsitzen, sie als Lösungen verkaufen – und dafür erst noch Gehör finden?

"Architekten meinen, sie könnten die Welt auf neue Grundlagen stellen", sagt der Städtebauhistoriker Angelus Eisinger , Professor an der HafenCity Universität Hamburg, in seinem Zürcher Mansardenbüro. Ihr Selbstverständnis sei stark durch die Vorstellung vom Künstler als Genie geprägt, die im 19. Jahrhundert entstand. Doch komme ihnen zugute, dass sie in der Lage seien, Komplexes einfach auszudrücken: "In einem Plan einer neuen Stadt werden sehr viel Dinge auf den Punkt gebracht, sonst könnte man die Stadt gar nicht bauen."

Nun ist der naive Glaube an den idealen Plan das eine. Das andere ist, was in der Zwischenzeit mit der Landschaft geschah: Sie wurde weiter zersiedelt . Kein Architekt konnte dies aufhalten. Doch anstatt diese Machtlosigkeit einzugestehen, aus ihr Schlüsse für das eigene Tun, die Arbeit zu ziehen, wird sie verdrängt.

Am Kaffeetisch an der ETH mit Annette Spiro . "Die Trennung von Architektur und Planung ist falsch", sagt die Professorin am Architekturdepartement. Wie alle Professoren betreibt sie daneben noch ein eigenes Büro. Wer lehrt, der baut – das ist das Erfolgsmodell der Hochschule.

Spiro, zurückhaltend im Auftritt, ist keine Schwätzerin wie mancher ihrer Berufskollegen. Trotzdem glaubt auch sie an die Einzigartigkeit ihrer Profession. "Es gibt kaum einen Beruf, bei dem Fachwissen so infrage gestellt wird wie beim unsrigen. Unsere Disziplin wird oft nicht ernst genommen", sagt Spiro. Politiker, Bauherren, Investoren fänden es sowieso viel bequemer, wenn keine Architekten dabei seien. "Wir sind die Störenfriede. Man will uns gar nicht. Man sagt: Architekt, bleib wo du bist, beim Entwurf, beim Design."

Ließe man sie, die Architekten, nur machen, gäbe man ihnen mehr Zeit – dann, sagt Annette Spiro, sähe die Schweiz anders aus. Besser. Selbst wenn die Welt immer komplizierter würde: "Die architektonischen Fragen bleiben immer dieselben." Man stutzt. Welche andere Disziplin würde behaupten, ihre Fragen änderten sich nicht?

Doch der Architekt ist kein Suchender, kein Forschender, sondern ein Wissender. "Es gibt in der Architektur keine Wirkungsforschung", sagt Angelus Eisinger. Was funktioniert, was nicht – und weshalb? Niemand stellt diese Fragen. "Architekten interessieren sich für das Bild, die Komposition und ihre Intention – aber der konkrete Alltag spielt für sie keine Rolle", sagt Eisinger.

Das hat seinen Preis. Die Architekten, allen voran die Stars unter ihnen, werden zu Hofnarren: hoher Unterhaltungsfaktor, viel Publicity, kaum Einfluss.