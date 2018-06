Um die Karte zu vergrößern,klicken Sie bitte hier

Die Dialekte verschwinden nicht – was verschwindet, ist der »tiefe Dialekt«, der bäuerliche Dialekt, den man außerhalb des eigenen Dorfes nicht mehr versteht. So beschreibt es der Sprachforscher Karl-Heinz Göttert in seinem neuen Buch »Alles außer Hochdeutsch«.

Alle Deutschlandkarten des ZEITmagazins im Überblick © Jörg Block

Man erkenne das daran, dass heute in den ländlich-bayerischen Grundschulen kaum noch Erstklässer sitzen, die von den Mitschülern nicht verstanden werden. Aber wie ist das bei den Schimpfwörtern? Als wir auf unserer Facebook-Seite nach Dialekt-Schimpfwörtern fragten, erhielten wir rasch dreihundert Antworten (viele davon sind auf der Karte zu finden). Es waren nicht wenige dabei, die dem sehr tiefen Dialekt zuzurechnen sind: Selbst die Benutzer kennen die Bedeutung dieser Schimpfwörter nicht mehr. Es geht oft um Fäkalien und um Schweine. Abgesehen davon, dass diese Wörter, ins Hochdeutsche übersetzt, nicht so gut klängen: Die allermeisten würde man kaum über die Lippen bringen. Auch die Umgangsformen werden ja immer weniger bäuerlich.