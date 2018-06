Ein Mann rennt. Wahrscheinlich schwitzt er auch, man weiß es nicht, weil auf dem Fernsehschirm minutenlang nur Beine zu sehen sind. Der Werbespot endet mit einer berühmten Zeile: "Am 31. ist Wüstenrot-Tag!" Klar, warum der Mann so rennt: Bis zum Stichtag muss er etwas Dringendes bei seiner Bank erledigen.

Der kleine Film wurde dreißig Jahre lang in verschiedenen Versionen im Fernsehen gezeigt. Ein Klassiker, der neuerdings sozialdemokratische Politiker inspiriert. "Wüstenrot-Tag" nennen sie bei der SPD einen Stichtag, an dem eine neue Ära für den deutschen Sozialstaat anbrechen soll. Der "Wüstenrot-Tag" soll das Ende der Zweiklassenmedizin einläuten: den Abschied von einem Gesundheitswesen , in dessen Wartezimmern, Reha-Kliniken und Operationssälen zwischen Kassenpatienten und Privatversicherten unterschieden wird.

Entschieden wird zwar frühestens nach der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2013, aber in diesen Wochen und Monaten kippt die Stimmung – in der Politik, in den Medien, bei den Versicherten und sogar in Teilen der Versicherungsbranche. Die private Krankenversicherung (PKV), so wie sie im Augenblick besteht, gilt nicht mehr als zukunftstaugliches Modell . Eine klassenlose Gesellschaft zeichnet sich ab, wenn auch nur im Gesundheitssystem.

Kleiner Ratgeber für wechselwillige Versicherte Wer kann wechseln? Wer in seinem ersten Job mehr als 50.850 Euro im Jahr verdient, liegt über der Versicherungspflichtgrenze. Das heißt: Man darf von der Kasse zur privaten Versicherung wechseln. Aber umgekehrt ist es schwierig. Versicherte können nur in die gesetzliche Krankenversicherung zurück, wenn sie arbeitslos werden oder wenn ihr Einkommen wieder unter die Pflichtgrenze sinkt. Ehepartner und Kinder dürfen nur dann mit wechseln, wenn sie jeweils weniger als 400 Euro monatlich verdienen. Ein Austritt aus der PKV ist auch möglich, wenn man ein Studium beginnt, bevor man 30 Jahre alt wird. Alternative Gibt es keine andere Möglichkeit? Verbraucherzentralen und die Unabhängige Patientenberatung können prüfen, ob ein Wechsel aus der Privatversicherung doch infrage kommt. In manchen Härtefällen wurden schon Ausnahmen gemacht, und es gibt Tricks, etwa die zeitweilige Absenkung des Einkommens unter die Pflichtgrenze. Auf jeden Fall sollte man sich informieren, bevor man 55 Jahre alt ist: Ab diesem Alter sind die Kriterien so streng, dass der Wechsel fast unmöglich ist. Das soll vor Missbrauch schützen. Versicherte könnten sonst ja in jungem Alter von der günstigen Privatversicherung profitieren und später, wenn in hohem Alter die Beiträge steigen, wechseln. Leistungen Sinken die Leistungen beim Wechsel aus der PKV? Im Allgemeinen ja, aber es kommt auf die Art der Leistung an. Private Versicherungen bezahlen recht oft alternative Medizin und Komfortdienste wie Chefarztbehandlung, gesetzliche Kassen übernehmen zum Beispiel Mutter-Kind-Kuren. Die private Versorgung kann sehr umfangreich sein, wenn die Prämien hoch sind. Bei auffällig günstigen Tarifen fehlen oft wichtige Leistungen wie ambulante Psychotherapie, oder es bleibt eine sehr hohe Selbstbeteiligung. Zwischen den gesetzlichen Kassen gibt es nur geringe Unterschiede in den Leistungspaketen. Wie viel man für sie zahlt, hängt vom Einkommen ab, maximal sind es derzeit ohne Pflegeversicherung 590 Euro im Monat. Bei einigen Kassen gibt es günstigere Wahltarife, etwa mit Selbstbeteiligung. Vorteile Für wen lohnt sich ein Wechsel? Er kann vor allem für Familien vorteilhaft sein, weil in der gesetzlichen Krankenkasse Kinder und Ehepartner ohne eigenes Einkommen beitragsfrei mitversichert sind. Die privaten Kassen verlangen dagegen für jedes Familienmitglied einen eigenen Beitrag, je nach Alter, Geschlecht und Gesundheit bei Vertragsabschluss. Die besten Voraussetzungen für eine private Versicherung haben daher gesunde, junge Männer ohne Familienpläne. Und Beamte: Der Staat zahlt ihnen Beihilfe, also je nach Alter und Familienstand 50, 70 oder 80 Prozent jeder Arzt- und Arzneirechnung. Alle anderen müssen vorsichtig kalkulieren, zumal im Alter mit hohen Beitragssteigerungen zu rechnen ist. Seit 2000 ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Privatversicherte im Alter von 22 bis 61 Jahren zehn Prozent zusätzlich einzahlen, um diese Beitragserhöhungen zu mindern. Das kommt aber vor allem Versicherten zugute, die ihren Vertrag im neuen Jahrtausend abgeschlossen haben.

Der CDU-Gesundheitsexperte Jens Spahn wirbt gerade in seiner Partei dafür, eine neue Versicherung für alle zu konzipieren, ohne Zweiklassenmedizin. "Das derzeitige Nebeneinander von zwei Systemen ist nur noch historisch zu begründen und hat kaum noch Akzeptanz", sagt er. "Die private Krankenversicherung wird sich verändern müssen."

In der SPD sind die Reformpläne schon weit gediehen, sie sind allerdings weniger radikal als noch vor einigen Jahren. Auf ihrem Parteitag im Dezember 2011 beschlossen die Genossen ein Konzept, das, wie Gesundheitsexperte Karl Lauterbach meint, "auch ein attraktives Angebot für wechselwillige Privatversicherte sein soll". Das Modell ist einfacher, Härten für Gutverdiener wurden trotz des Protestes des linken Parteiflügels gestrichen.

Es geht dabei nicht um eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung per Dekret, sondern darum, dass für alle Versicherungen dieselben Regeln gelten – für die Erhebung der Beiträge oder die Bezahlung von Arzthonoraren. Wenn die Reform in Kraft tritt, soll es nach den SPD-Plänen in Deutschland möglich sein, zwischen privaten und gesetzlichen Versicherungen hin und her zu wechseln, bis zum "Wüstenrot-Tag" eben. Das gab es bisher noch nicht. Denn so entstünde ein Wettbewerbsdruck, bei dem nur noch die Kassen überleben, die ein wirklich überzeugendes Angebot vorlegen.

Als Vorbild gelten die Niederlande , wo die Regierung 2006 etwas Ähnliches entschied: Jeder Fünfte der sechzehn Millionen niederländischen Versicherten wechselte damals innerhalb weniger Wochen seinen Anbieter. Bei vielen Kassen standen zwei Monate lang die Telefone nicht still. Einige Versicherungen verloren auf einen Schlag mehrere Hunderttausend Kunden, bei anderen mussten die Mitarbeiter auch nachts arbeiten, um mit der Beratung neuer Mitglieder hinterherzukommen.

In Deutschland gehören heute ungefähr 85 Prozent einer gesetzlichen Krankenkasse an mit ihren einheitlichen Leistungen für alle, der kostenlosen Absicherung für Familienangehörige und Beiträgen, die vom Einkommen abhängen. Der Rest, etwa 8,9 Millionen Menschen, hat einen Vertrag mit einer privaten Krankenversicherung wie der Debeka oder der DKV. Diese Versicherten bekommen Rechnungen vom Zahnarzt oder Krankenhaus, die sie einreichen müssen. Ihre Beiträge werden Prämien genannt, die Höhe hängt vor allem vom Krankheitsrisiko und vom Leistungsumfang ab. Meistens verdienen Ärzte und Kliniken besonders gut an Privatversicherten, die deswegen oft schneller Termine bekommen als Kassenpatienten.