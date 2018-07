Das allgemeine Diäthalten hat inzwischen dazu geführt, dass Rezepte für kalorienreiche Gerichte in einem etwas anzüglichen Ton verfasst werden, als wären sie Stellen in einem erotischen Roman. Wörter wie sinnlich, üppig und Geschmacksknospen fallen den Kochbuchautoren ein, wenn sie das beschreiben, was wir uns ständig versagen.

Ravinder Bhogal, eine junge Köchin aus England , nennt ihr Schokoladensoufflé gleich "sexy". Unnötig zu sagen, dass sie schlank ist und einen seidigen Teint hat, als äße sie nichts anderes als gedünsteten Fisch und Brokkoli. (Sie hat in Gordon Ramsays TV-Kochwettbewerb The F Word den ersten Platz gewonnen – eine Kochshow, die allein deshalb mehr Tempo hat als alle anderen, weil Sternekoch Ramsay in jedem Satz das F-Wort unterbringt und eigentlich immer brüllt. Zuletzt erregte er Aufmerksamkeit, als er im Fernsehen das schlagende Herz einer Schlange verspeiste.)

In Ravinder Bhogals Kochbuch Love to Cook , auf Deutsch erschienen im Christian Verlag, gibt es verbotenes Essen wie Käsetoast mit Chili, das, schreibt sie, am besten vor dem Fernseher verzehrt wird. Es wird ein Kuchen gebacken, für den man eine ganze Packung Oreo-Kekse braucht, und es werden Reisbällchen frittiert.

Alle Wochenmarkt-Rezepte © Miguel Medina/AFP/Getty Images

Ohnehin frittiert Ravinder Bhogal ziemlich gern. Es gibt Fish & Chips mit Ingwer-Mayonnaise, und sie schlägt eine köstliche Variante des libanesischen Kartoffelgerichts Batata Harra vor, für die sie Süßkartoffeln ausbackt und mit einer Zitronen-Knoblauch-Sauce serviert.

Bhogals Süßkartoffelsalat mit Chili, Koriandergrün und Limettensaft ist schnell gemacht und vergleichsweise kalorienarm – wobei man sich keine Illusionen machen sollte. Die Süßkartoffel enthält so viel Zucker, dass sie nur ganz knapp noch als Gemüse durchgeht. (Weshalb die Japaner Süßkartoffeln zum Nachtisch essen, als eine Art festen, sehr süßen Pudding.)

Die Kartoffeln werden 10 bis 15 Minuten gedämpft, bis sie gar sind, aber noch etwas Biss haben. Auf einer Platte anrichten und gleichmäßig mit der süßen Chilisauce übergießen. Die gehackte Zwiebel und das Koriandergrün darüber verteilen und dann mit Limettensaft abschmecken. Man kann den Salat sofort essen. Wenn man ihn noch einige Stunden durchziehen lässt, bis die Kartoffeln das Aroma aufgenommen haben, schmeckt er am besten.

Süsskartoffelsalat mit Koriandergrün

Chilidressing und Limettensaft

3 längliche, große Süßkartoffeln, geschält und in 1 cm dicke Scheiben geschnitten

6 EL süße Chilisauce

1 mittelgroße rote Zwiebel

ganz fein gehackt

3 gehäufte EL gehacktes Koriandergrün

Saft von 1 reifen Limette