Zwei Jahre lang mussten sie stillhalten. Mussten zusehen, wie sich die Wirtschaft in Blitzgeschwindigkeit erholte, die Gewinne auf neue Höhen schnellten – während für sie selbst nur ein bescheidenes Lohnplus heraussprang. Die Gewerkschafter der IG Metall waren an den Tarifvertrag gebunden, den sie im Februar 2010 unterschrieben hatten, noch mitten in der Rezession. Doch jetzt läuft dieser Vertrag aus. Jetzt dürfen sie wieder kämpfen. Die Beschäftigten wollen ihren »fairen Anteil«, sagte IG-Metall-Chef Berthold Huber Anfang dieser Woche in Frankfurt und verlangte 6,5 Prozent mehr Lohn. Als die Metaller das letzte Mal so viel forderten, kam am Ende eine Vier vor dem Komma heraus. Das wäre ein kräftiger Aufschlag – und für viele ein Signal: Jetzt sind die Arbeitnehmer am Drücker.

Lange sah das in Deutschland anders aus. Die Löhne stiegen nicht, sie sanken , jedenfalls nach Abzug der Inflation. Real landete nach manchen Tarifrunden nicht mehr Geld im Portemonnaie, sondern weniger. Die Lohnentwicklung war so schwach, dass sogar mancher ausländische Politiker mit dem Finger auf die Deutschen zeigte: Durch ihre Lohnpolitik verschafften sie sich unfaire Wettbewerbsvorteile. Doch die Zeiten haben sich geändert. Viele Unternehmen klagen inzwischen über Fachkräftemangel , die Arbeitslosigkeit liegt auf einem Rekordtief. Und bei den Löhnen hat eine Trendwende eingesetzt. Auch wenn sich die gesamte Volkswirtschaft nur träge wie ein Supertanker in Richtung höherer Lohnabschlüsse bewegt.

In mehreren Großbranchen beginnt in den nächsten Wochen der Kampf um mehr Geld. Neben der Metall- und Elektroindustrie (3,6 Millionen Beschäftigte) verhandeln der öffentliche Dienst (1,9 Millionen), die Chemieindustrie (400.000) und etliche kleinere Branchen wie die Banken (250.000) oder das Kfz-Gewerbe (280.000). Außerdem laufen Gespräche über die Bezahlung von Leiharbeitern (900.000), die so viel wie Stammkräfte und dadurch meist mehr als bisher erhalten sollen.

Der stärkste Druck dürfte von dort kommen, wo das Herz der deutschen Industrie schlägt: von der Metall- und Elektrobranche. Auch wenn es die IG Metall nicht so nennen mag, verlangen ihre Mitglieder doch eine Art Nachschlag für die vergangene Tarifrunde. Damals gingen sie erstmals ohne Lohnforderung in die Verhandlungen. Wichtiger war ihnen der Erhalt ihrer Jobs. Der gelang: Trotz massiver Produktionseinbrüche baute die Metallbranche nur wenige Stellen ab. Sie erwirtschaftete 2010 und 2011 sogar wieder enorme Erträge – zuletzt so hoch wie selten zuvor in den vergangenen 20 Jahren. Davon wollen die Metallwerker nun ihren Teil. Zusätzlich sollen Betriebsräte ein Vetorecht gegen Leiharbeit erhalten und Azubis eine Garantie auf unbefristete Beschäftigung.

»Leichtfertig«, »schädlich«, »inakzeptabel« seien die Forderungen, schimpft Martin Kannegiesser , Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. Einen Lohnnachschlag hält er für nicht gerechtfertigt, weil die Jobs gesichert wurden und die Metaller trotz Krise reale Lohnerhöhungen erhielten. Beim Thema Lehrlinge warnt er: Man könne nicht mehr Chancen für schwache Schulabgänger verlangen und gleichzeitig die Pflicht zur Übernahme.

Ähnlich wie in der Metall- und Elektrobranche dürften in der Chemieindustrie und im öffentlichen Dienst die Löhne im Fokus der Tarifrunde stehen. Es gehe vor allem ums Geld, kündigte ver.di-Chef Frank Bsirske bereits an. Mitte dieser Woche wird seine Gewerkschaft ihre Lohnforderung für den öffentlichen Dienst verkünden – sie dürfte ebenfalls bei 6 bis 7 Prozent liegen. Die Gewerkschaften treten wieder selbstbewusster auf. Das vergangene Jahr bescherte nicht nur vielen Firmen höhere Gewinne, auch die Steuereinnahmen wuchsen.

Wie ein Schatten liegt aber Europas Schuldenkrise über den Verhandlungen. Geht alles gut, bleibt es bei einer konjunkturellen Delle, dann bestehen gute Chancen für hohe Abschlüsse. Im negativen Fall – tiefe Rezession, Brüche in der Euro-Zone – würden sich wohl alle Beteiligten schwertun, eine normale Lohnrunde abzuschließen.