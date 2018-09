Wenn es Geld im Sonderangebot gibt, kommen sie alle. Die Mailänder Großbank Unicredit etwa, die zwölfeinhalb Milliarden Euro ordert. Oder die Banco Popular aus Madrid , die sechs Milliarden braucht. Die Bestellungen gehen an einem Dienstag kurz vor Weihnachten auf einem beigefarbenen Bildschirm im ersten Stock der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt ein. Zwei Angestellte der Notenbank beobachten, wie Namen von Banken und Beträge aufblinken. Am Ende umfasst die Liste 523 Finanzhäuser aus ganz Europa , und die von ihnen angeforderte Summe beläuft sich auf 489.190,75 Millionen Euro – fast eine halbe Billion. Am nächsten Tag um 11.15 Uhr wird das Geld freigegeben. Die Zentralbank hat es aus dem Nichts geschaffen und schreibt es den Kreditinstituten gut.

Eine halbe Billion Euro für die Banken – für die einen ist der Deal ein Geniestreich, der die Krise endlich eindämmen wird. Für die anderen ist er ein Sündenfall, der vor allem die Deutschen noch teuer zu stehen kommt. Die Geschichte der halben Billion zeigt, dass das Urteil von der Perspektive abhängt – und sie zeigt, wie in Europa Politik gemacht wird.

Sie beginnt am 16. November des vergangenen Jahres. Es ist ein kalter, sonniger Tag. Die internationale Finanzelite hält sich anlässlich der Fachkonferenz Euro Finance Week in Frankfurt auf. Einige Top-Banker treffen Mario Draghi , den neuen Präsidenten der EZB, und seine Mitarbeiter zum Mittagessen. Draghi hat erst wenige Tage vorher das Amt von Jean-Claude Trichet übernommen. Er ist nun der neue Herr über den Euro. An dem Geheimtreffen nehmen unter anderem die Chefs von Unicredit, BNP Paribas aus Frankreich und Santander aus Spanien teil, die Deutsche Bank hat keinen Vertreter geschickt.

Die Krise erreicht gerade einen neuen Höhepunkt. Italien, Spanien und Frankreich müssen immer höhere Zinsen zahlen, wenn sie den Kapitalmarkt anzapfen wollen. Auch die Banken bekommen kaum noch frisches Geld – das brauchen sie aber, um Unternehmen, Staaten und Haushalte mit Krediten zu versorgen. Die Experten der EZB warnen: Es droht eine Kreditklemme . Die Folge wären Unternehmenspleiten, noch mehr Arbeitslose, noch höhere Schulden. Die Währungsunion könnte daran zerbrechen.

Trichet neigte zum Grundsätzlichen, Draghi will Ergebnisse

Draghi muss etwas tun. Aber was? Die Notenbank hat bereits ein Rettungsprogramm aufgelegt. Sie kauft Staatsanleihen der Krisenländer auf, um die Zinsen zu senken. Dieses Programm könnte ausgeweitet werden, doch im Rat der EZB will das kaum jemand. Je mehr Papiere gekauft werden, desto größer das Risiko, dass die Notenbank einen Verlust einfährt, wenn der betreffende Staat seine Schulden nicht mehr bedient. Und der EU-Vertrag verbietet es der Notenbank, die Schulden von Staaten zu finanzieren. Vor allem Bundesbankpräsident Jens Weidmann ist gegen die Anleihekäufe, und er hat die deutsche Öffentlichkeit hinter sich. Das macht ihn im Notenbankrat zu einem der mächtigsten Spieler, obwohl er wie die Vertreter aller anderen Mitgliedsländer der Währungsunion auch nur eine Stimme hat.

Draghi ist auf der Suche nach Alternativen, und dabei kommen die Banken ins Spiel. Die Grundidee lautet, nicht die Staaten direkt zu stützen, sondern die Geldinstitute, die dann wiederum Unternehmen und Staaten stützen. Aus Sicht der EZB hat das einige Vorteile. Verluste aus den Kreditgeschäften fallen zunächst einmal bei den Banken an und nicht gleich bei der Notenbank. Rechtlich sind Geschäfte mit privaten Finanzhäusern unproblematischer als der Kauf von Staatsanleihen, weil die Geldversorgung der Banken das Kerngeschäft einer jeden Notenbank ist. Und: Die Banken können den Staaten den Kredithahn wieder zudrehen, wenn sie vom Reformkurs abweichen – für die EZB wäre es schwieriger, ihre Hilfen an Bedingungen zu knüpfen. "Wir wollten ein Programm, das nicht so kontrovers ist wie die Anleihekäufe", sagt ein hochrangiger Notenbanker.

Die Fachleute der EZB überlegen schon seit dem Sommer, wie sich die Hilfen an die Geldinstitute ausweiten lassen, etwa durch längere Laufzeiten für die Notkredite. Die Finanzhäuser können sich bei der EZB bereits seit Krisenbeginn so viel Geld leihen, wie sie wollen, indes für maximal ein Jahr. Beim Mittagessen mit den Bankern im zweiten Stock des Notenbankhauptquartiers setzt sich nun der Vorschlag durch, die Darlehen für drei Jahre zu gewähren. Es ist eine Revolution: Die EZB überschwemmt die Banken mit Liquidität – und überlässt ihnen, was sie in den drei Jahren mit dem Geld machen.