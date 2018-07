Wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder, sagt der Volksmund. Stimmt aber nicht, jedenfalls nicht in Aserbaidschan . Dort hat man im vergangenen Jahr rund 20.000 Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben und die Häuser abgerissen, weil sie prestigeträchtigen Neubauten im Weg stehen – und einige von ihnen auch dem Gesang. Im Mai kommt nämlich der Eurovision Song Contest (ESC) in die Hauptstadt Baku – für das ölreiche Land und den seit einem halben Jahrhundert autokratisch regierenden Alijew-Clan eine schöne Gelegenheit, sich glamourös zu präsentieren.

Eigens für den Schlagerwettbewerb wird eine gigantische Arena aus dem Boden gestampft, die Kristall-Halle. Was ihr im Weg steht, wird mit Mafia-Methoden plattgemacht. Das Kulturmagazin ttt zeigte gerade Bilder von den rücksichtslosen Räumungen; das fröhliche Wettsingen bringe »neue Tragödien« für ihr Land, in dem es Folter und politische Gefangene, aber keine Meinungsfreiheit gebe, sagt die Menschenrechtlerin Leyla Junus in die ARD-Kamera.

Das ist besonders pikant, weil Das Erste einer der Hauptfinanziers der Sangessause ist. Seit Wochen sucht man gemeinsam mit dem Privatsender ProSieben nach »unserem Star für Baku« , in Fragen der politischen Verantwortung hält man sich aber lieber bedeckt: »Zuerst einmal ist der ESC eine Musikveranstaltung«, sagt Thomas Schreiber , der Unterhaltungskoordinator der ARD . Auf der offiziellen ESC-Website erteilt man sich selbst die Absolution, indem im Schatten der Schlagersternchen auf kritische Berichte der ARD-Korrespondenten verlinkt wird. Beim Privatfernsehen sieht man die Sache noch viel unkritischer. Jörg Grabosch von der Firma Brainpool, die neben dem deutschen Vorentscheid auch die Show in Baku produziert, sagte dem Spiegel : »Um die Häuser ist es nicht schade.«

Es ist das alte Dilemma: Gibt man mit einer internationalen Großveranstaltung einer autoritären Regierung die Chance, sich als Saubermann zu präsentieren? Oder pflanzt man den Keim, aus dem am Ende der Regimewechsel sprießt? Man muss ja nicht gleich einen Boykott des Sängerwettstreits fordern, das tun nicht einmal die Oppositionellen in Baku. Aber es wäre schon viel gewonnen, wenn man den Bösen nicht so willfährig zu ein paar lieben Liedern verhelfen würde.

Warum müssen es wieder mal deutsche Architekten sein, die einem Autokraten bei der Verwirklichung seiner Visionen helfen? Der Entwurf für die Kristall-Halle stammt von Volkwin Marg , dessen Büro in China ganze Städte plant. Warum muss der ARD-Vorsänger Schreiber schon jetzt von der »einzigartigen Weltklasse-Show« trompeten, die Ilham Alijew den Sangeskünstlern bereiten wird? Die Opposition in Baku plant derweil ein Gegenkonzert unter dem Motto Sing for Democracy . Das Erste sollte sich dafür um die Übertragungsrechte bemühen. Als Wiedergutmachung.