Das Kino ist eine große Erinnerungsmaschine, bei der nicht immer ganz klar ist, was genau sie mit welchem Rädchen antreibt. Wenn sich etwa der Regisseur Martin Scorsese und seine Cutterin Thelma Schoonmaker zusammentun, um einen Filmklassiker von Michael Powell zu restaurieren, wenn also am 11. Februar im Rahmen der Reihe Berlinale Special Leben und Sterben des Colonel Blimp zu sehen sein wird, dann geht es darum, einem der großen Antikriegsfilme der Kinogeschichte wieder das wahnwitzige Technicolor zurückzugeben, in dem er vor siebzig Jahren gedreht wurde. Es geht aber auch um eine Verbeugung vor den Vorbildern der Bilder, also um eine so schlichte wie schöne Mischung aus Ahnenforschung und Familienerkenntnis. Und um einen Akt des physischen Bewahrens und Errettens – die Reparatur eines feuchten, von Moos befallenen Filmnegativs.

Doch leider bleibt der Erinnerungsmaschine Kino manchmal nichts weiter übrig, als die Spuren eines Verschwindens zu zeigen, kurz: Denkmal zu sein. So wie der wunderschöne Dokumentarfilm Le sommeil d’or von dem französisch-kambodschanischen Regisseur Davy Chou. Er sammelt die kostbaren Zeugnisse einer verlorenen Kultur, des kambodschanischen Kinos der sechziger und siebziger Jahre. Was eine lebendige Filmlandschaft war, mit zart frivolen Liebesfilmen und Singspielen, mit kultisch verehrten Stars und großen Studios, wurde nach der Machtübernahme durch die Roten Khmer aufs Entsetzlichste ausgemerzt. Jeder, der auch nur im Entferntesten mit Kino zu tun hatte, wurde ermordet oder floh in letzter Minute ins Exil, die Studios wurden dem Erdboden gleichgemacht, etwa vierhundert Filme zerstört. Von ihren traumatisierten Rettern wurden die wenigen verbliebenen Kopien unter Betten und auf Dachböden versteckt, in Banksafes gelagert. In einer der anrührendsten Szenen von Le sommeil d’or blickt die Kamera in das einzige noch existierende Studiogebäude in Phnom Penh . Heute ist es eine große Karaoke-Bar. Von den Schlagern und Liebesliedern, die dort von jungen Kambodschanern schmachtend vorgetragen werden, stammt ein Gutteil aus jenen für immer entschwundenen Filmen. So wird die Kinogeschichte wenigstens weiter gesungen.

Auf der Berlinale, und das ist eine echte Sensation, werden drei verloren geglaubte kambodschanische Filme erstmals wieder aufgeführt, darunter der berühmteste Film des Goldenen Zeitalters: The Snake Man von Tea Lim Koun, eine Mischung aus Volksstück, Liebesfilm und Horrormärchen. Eine höchst exotische Art des Glücks zeigt der Prolog des Films, in dem sich eine junge Frau mit einer Riesenschlange paart. Erst kurz vor dem Festival wurde die Kopie des Films von der in Kanada lebenden Familie des Regisseurs nach Berlin geschickt. Manchmal kann filmische Erinnerungsarbeit mit der Öffnung eines Banksafes in Montreal beginnen!

Der Filmemacher Jean-Luc Godard , der einige der schönsten und wahrsten Sätze über das Wesen des Kinos gesagt hat, verglich den Film einmal mit einem Schriftführer der Geschichte. Indem ein Film einfach nur seine eigene Geschichte erzähle, könne er stets auch die große Geschichte mit erzählen, da er aus demselben Stoff wie diese bestehe. »Jedes einzelne Kinobild und damit jedes einfache Rechteck von 35 Millimetern«, sagt Godard , »kann die Ehre des Realen retten, und jeder Film ist ein aktuelles Dokument.«