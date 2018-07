Sisyphos ist nichts dagegen. Fast zwei Jahre nach ihrem Beginn, dutzende Krisentreffen und Hunderte Rettungsmilliarden später ist die europäische Schuldenkrise mal wieder genau dort angekommen, wo sie im Frühjahr 2010 ihren Ausgang nahm: in Griechenland . Wie in einer Endlosschleife erscheinen die immer gleichen Bilder aus Athen . Streikende Arbeiter, taktierende Politiker, Fäuste schwingende Demonstranten, ein überforderter Regierungschef. Der Eindruck: Nichts ist besser geworden.

Und der Kontrast zu den anderen Krisenstaaten wird größer. Während etwa Italien oder Irland ganz vorsichtig ein wenig Hoffnung schöpfen, haben sich die Wirtschaftsdaten für Griechenland noch einmal verschlechtert. Die Arbeitslosigkeit ist mit 18,8 Prozent auf einen Rekordwert gestiegen, vor allem die Jungen haben wenig Perspektiven. Fast jeder zweite Grieche unter 25 Jahren ist arbeitslos. Die Wirtschaftsleistung ist 2011 um 5,5 Prozent gesunken, zum vierten Mal in Folge. In diesem Jahr könnte es sogar noch schlimmer kommen. Die Experten der sogenannten Troika ( Europäische Zentralbank , Internationaler Währungsfonds und EU) halten ein Minus von 6 Prozent für möglich. Dabei sollte dieses Jahr eigentlich zum Wendepunkt werden . Im Mai 2010, als die EU und der IWF das erste Hilfspaket schnürten, rechneten sie für 2012 wieder mit einem Anstieg des Bruttosozialprodukts.

Etwas ist also gründlich schiefgegangen. Die Frage ist, wer dafür die Verantwortung trägt. Und ob es richtig ist, die bisherigen Hilfsmaßnahmen unter verschärften Auflagen einfach fortzusetzen.

Noch schwerer als die Zahlen wiegen für viele, die sich um Griechenland bemühen, die Erfahrungen der vergangenen Monate. Selbst die Gutwilligen in Brüssel können ihre Enttäuschung nicht verbergen. Vieles, was längst beschlossen ist, kommt in Athen nur mühsam voran. Gesetze werden zwar verabschiedet, aber nicht umgesetzt . Dringend notwendige Reformen versickern irgendwo zwischen Ministerbüro und Beamtenapparat. Über die "mangelnde Bereitschaft, ganz offensichtliche Schwächen der Behörden auszubügeln", klagt ein ranghoher EU-Mitarbeiter. "Ohne Druck geschieht gar nichts." Auch deshalb haben die übrigen Euro-Länder, voran Deutschland, zuletzt immer neue, härtere Auflagen formuliert.

Doch so tief der Frust in Berlin und Brüssel auch sitzt, so wenig kann er von der eigenen Verantwortung ablenken. Nur unter Schmerzen hat die EU in den vergangenen Monaten gelernt, mit was für einem Land sie es eigentlich zu tun hat und vor welch großer Aufgabe sie steht. " Europa war es nicht gewohnt, Griechenland als ein unterentwickeltes Land zu betrachten", sagt der griechische Ökonom Loukas Tsoukalis. Ein Land, in dem viele staatliche Strukturen, die für Reformen notwendig sind, gar nicht existieren. "In Griechenland wurde zu Anfang unterschätzt, wie tief die Probleme liegen", sagte unlängst der Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Deutsche Thomas Mirow . Ohne Widerspruch zu ernten, stellte er fest: "Es fehlt an einem funktionsfähigen Staatswesen." Hinzu kommt: Selbst griechische Firmen, die eigentlich gesund sind, leiden unter der Kreditklemme, die durch Entscheidungen der Euro-Zone verschärft wurde.