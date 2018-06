Bodenlos

Von Rainer Brüderle, FDP-Fraktionsvorsitzender

Früher lebte in Griechenland nur Diogenes in einem Fass, ob mit oder ohne Boden, ist nicht überliefert. Niemand kann wollen, dass die Griechen in einem Fass ohne Boden leben. Niemand kann wollen, dass die Europäische Union (EU) dauernd neues Geld in das Fass schüttet. Griechenland muss seine Strukturen ändern. Heute sieht das Land aus wie die Transformationsländer nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Deutschland und andere Länder wie Polen können bei dem Aufholprozess helfen. Zu denken ist etwa an unsere Erfahrungen mit der Treuhandanstalt oder mit den Privatisierungen von Post und Telekom. Wir dürfen die Schraube aber nicht überdrehen. Wenn in Griechenland die Akzeptanz für harte Maßnahmen schwindet, hilft das weder Griechenland noch Europa. Man stelle sich mal kurz vor, uns Deutschen würden die EU und der Internationale Währungsfonds unsere Finanzpolitik vorschreiben, zugleich würden Löhne, Renten und Beamtenbezüge radikal gekürzt. Griechenland bleibt ein souveräner Staat. Das sollten wir bei aller angebrachter Kritik respektieren.

Schlaflose Nächte

Von Dunja Hayali, Fernsehmoderatorin

Offenbar viele Zeitungsartikel, Sendeminuten, tägliche Beratungen, nächtliche Verhandlungen, schlaflose Nächte, dunkle Augenringe und viele, viele Milliarden. Die Frage ist aber: Was ist den Griechen Griechenland wert…? Darauf wird es am Ende ankommen.

Einheit macht stark

Von Wolfgang Schäuble, CDU, Bundesfinanzminister

Es geht nicht vor allem darum, was uns Griechenland wert ist. Es geht um die Frage, wie viel uns unser gemeinsames Europa, unser gemeinsamer Wohlstand und unsere gemeinsame Währung wert sein sollten und was wir tun können und wollen, die Einheit Europas zu fördern, unseren Wohlstand zu mehren und unsere Währung zu stärken.

Wir leben in einer globalisierten und vernetzten Welt, in der Geldströme in gigantischem Ausmaß rund um den Globus fließen, in der uns Entwicklungen im fernsten Winkel der Welt direkt beeinflussen. Nur in einem geeinten Europa, dem weltgrößten Wirtschaftsraum, haben wir eine Chance, uns im globalen Wettbewerb zu behaupten. Im Wettbewerb der Systeme und Volkswirtschaften können wir nur als Europäer konkurrieren und mit unseren Idealen und Werten bestehen. Die gemeinsame Währung ist dabei ein wesentlicher Pfeiler des Erfolgs. Daher ist jede Investition in den Euro eine Investition in unseren Wohlstand und unsere Zukunft.

Unsere Hilfen sind Hilfen, die den betroffenen Ländern wie Griechenland die Zeit geben sollen, sich selbst zu helfen. Unsere Hilfen entbinden jedoch die Reformstaaten der Euro-Zone nicht von der Notwendigkeit, selbst die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und das grundsätzliche Problem der überhöhten Staatsverschuldung anzugehen. Damit sind zum Teil harte innenpolitische Auseinandersetzungen und schmerzhafte Einschnitte verbunden, und es gilt, große Widerstände zu überwinden. Auch darin müssen sich unsere Systeme behaupten – schwierige Veränderungen auf demokratischem Weg zu erreichen. Jedenfalls gibt es – wie so oft im Leben – keine einfachen, schnellen und bequemen Über-Nacht-Lösungen. Dafür wurde es zu lange versäumt, den wirtschaftlichen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Und damit schließt sich der Kreis, denn dies gilt auch für das Mutterland der Demokratie, Griechenland.

Deutschland versucht mit all seiner Kraft, Griechenland und den anderen Reformstaaten diese Aufgabe zu erleichtern. Den politischen Willen zu notwendigen Reformen muss Griechenland, müssen die Reformländer jedoch selbst aufbringen.