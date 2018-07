Man kann nicht nicht kommunizieren – eine der klügsten Erkenntnisse, die der Menschenkenner Paul Watzlawick der Nachwelt hinterlassen hat. Manche Menschen versuchen es trotzdem, scheitern kläglich und beklagen sich später, wenn ihnen auffällt, dass sie nicht nicht, sondern nur misslungen kommuniziert haben.

So ergeht es in diesen Tagen einigen Politikern in Europa , die glaubten, sie könnten ohne Dialog mit Betroffenen einen Vertrag zusammenbasteln, der mit den Urheberrechtsproblemen im Internet aufräumt. Und den sie ganz still und leise erst durchs EU-Parlament bringen und dann durch die nationalen Parlamente, wo er in scharfe Gesetzesform gegossen werden soll.

Tatsächlich sind diese Volksvertreter ein bisschen so vorgegangen, als hätten sie im politischen Lehrbuch unter "Wie mache ich aus meinen Bürgern ein paar anständige Wutbürger?" nachgeschlagen. Wer Menschen ignoriert, schätzt sie gering und macht sie eben – wütend. Erst gingen die Menschen in Osteuropa auf die Straße , fürs Wochenende sind Proteste in Deutschland und anderen Ländern angekündigt.

Um es klar zu kommunizieren: Ja, die Urheberrechtsprobleme gibt es. Und ja, sie müssen gelöst werden. Nur eben nicht so.

Acta Geheimverhandlungen Acta ist die Abkürzung für Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ein internationales Handelsabkommen zur Bekämpfung von Produktfälschungen und Urheberrechtsverletzungen. Die wichtigsten Verhandlungspartner waren Nordamerika und die Europäische Union. Ziel war es, solche Verletzungen weltweit verfolgen und ahnden zu können. Seit 2007 wurde auf Ministerebene über das Abkommen verhandelt, allerdings stets hinter verschlossenen Türen. Erst spät hat der EU-Ministerrat den Abkommenstext veröffentlicht. Netzsperren durch die Hintertür Kritiker fürchteten, dass mit Acta Telekommunikationsanbieter gezwungen werden könnten, die Inhalte, die über ihre Leitungen gehen, mit einer deep packet inspection zu durchsuchen, um beispielsweise Filesharer zu finden – was nach Ansicht der Gegner bedeutet hätte, dass über einen Umweg Netzsperren eingeführt würden. Ablehnung Die Bundesregierung hielt lange an Acta fest. Das Vertragswerk sei "notwendig und richtig" und bringe "keine der Gefahren mit sich, die derzeit beschworen werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hatte die Unterschrift Deutschlands aber ausgesetzt. Sie wollte die Entscheidung des EU-Parlaments abwarten. Diese Entscheidung fiel am 4. Juli 2012: Eine große Mehrheit der Abgeordneten verweigerte die Zustimmung zu Acta. Das Abkommen wird damit in Europa definitiv nicht umgesetzt.

Es beginnt mit dem Namen, der nach staubtrockenen Akten und Archivräumen klingt, die noch lange ohne Internetanschluss auskommen werden: Acta. Die Abkürzung steht für Anti-Counterfeiting Trade Agreement , zu Deutsch: Handelsabkommen zur Bekämpfung von Produktpiraterie. Die Handschrift des Vertrags hat ganz unverkennbar eine mächtige Lobby geprägt: die klassische Unterhaltungsindustrie, die, seit es das Internet gibt, gegen seine Nutzer zu kämpfen hat.

Lange haben die Musik- und Filmkonzerne es verschlafen, selbst legale Wege im Netz zu schaffen, die den Verkauf ihres geistigen Eigentums ermöglichen. Nun, wo es die legalen Wege gibt, ist es legitim, der Produktpiraterie mit Nachdruck Einhalt zu gebieten. Wegen des Eigentumsrechts an sich, aber vor allem, weil es ökonomisch wichtig ist, dass eine kreative Branche im Netzzeitalter finanziell überleben kann.

Allerdings ist es genauso legitim, die Verbreitung von Wissen im Netz als Wert an sich zu verankern. Dieser Aspekt fehlt bei Acta völlig.

Ein Blick in die Präambel des Werks zeigt, dass hier ein paar wenige Staatenlenker und Lobbyisten versuchen, der Netzwelt ihre Weltsicht aufzuzwingen, die zum größten Teil gleichzusetzen ist mit ihren ökonomischen Interessen. "In dem Wunsch" und "In der Absicht" heißt es da mehrfach, immer dreht es sich dabei um den Kampf gegen die Produktpiraten, nie geht es um das Gemeinwohl und die positiven Kräfte, die vom Netz ausgehen. Und die es ebenso verdient haben, geschützt zu werden wie die finanziellen Interessen der Old Economy. Der barrierefreie Zugang zu Bildung ist ein hohes Gut, das bei Acta keinen Platz hat. Dieser Versuch von Nichtkommunikation ist ebenfalls ignorant.