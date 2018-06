Sergej Lawrow, russischer Außenminister seit 2004, wirkt wie ein Sowjetmensch im Maßanzug. Sein Englisch ist perfekt, sein Auftritt in westlichen Foren wie der Münchner Sicherheitskonferenz selbstsicher und gewandt. Und doch steht er in einer Linie mit Moskaus "Mr. Njet"-Chefdiplomaten seit 1922: Tschitscherin, Litwinow, Molotow, Gromyko . Den Letzteren, der noch länger amtiert hat als Hans-Dietrich Genscher , nannten sie "Grim Grom", den Grimmigen.

Lawrow ist dieser Tradition treu geblieben, als sein Land zusammen mit China zum zweiten Mal eine wässerige UN-Resolution zu Syrien blockierte . Sie sei "übereilt" und "unausgewogen", ließ er in München wissen – dies nach dem mörderischen Artilleriebeschuss von Homs, der zum Wochenbeginn weiter wütete. Ein "Skandal", wie Merkel und Sarkozy tobten ? Ja. Eine Überraschung? Nein.

Denn in diesem Veto offenbart sich klassische Kontinuität – auch chinesische, obwohl Peking nicht einmal einen Bruchteil der Empörung abbekommen hat. Diese beiden Staaten – die Ex-Supermacht und der Aufsteiger – denken nicht daran, Verantwortung für den Rest der Welt zu übernehmen. Sie wollen mehr für sich und weniger für alle. Russland will wiederhaben, was es verloren hat; China will kriegen, was ihm, wie es wähnt, zusteht: Rang und Namen, Ressourcen und Macht. Beide leben in der Welt des 19. Jahrhunderts, wo der Gewinn des einen der Verlust des anderen war – Politik als Nullsummenspiel.

Koalitionen zu schmieden, für das Gewollte zu werben, das eigene Interesse in die Sprache allgemeiner Werte zu kleiden – das ist ihr Ding nicht. Da sie diese Kunst nicht beherrschen – das haben bislang nur liberale Imperien wie England , USA und EU geschafft –, suchen sie Macht in der Negation, sei’s durch Blockade, Veto oder Vereitelung. Setzen sie ihren Willen nicht durch, sollen die anderen – in diesem Fall 13 der 15 Sicherheitsratsmitglieder – ebenfalls scheitern. Das ist das "Ätsch-Prinzip" in der internationalen Politik.

Es tut nichts zur Sache, dass niemand mehr tun will, als eine gut gemeinte Resolution zu unterschreiben; Libyen-in-der-Levante wird es nicht geben. Amerika beendet gerade seine Mittelost-Kriege; die EU hat weder den Willen noch die Waffen; kein arabischer Potentat wird diesmal seine Jets entsenden, denn Syrien ist zu groß und zu nah am eigenen Beritt. Aber für die "Verurteilung aller Gewalt, woher sie auch komme" zu stimmen, hätte Moskau und Peking nichts gekostet. Die nackte Machtdemonstration war ihnen wichtiger .

Jetzt werden beide Seiten noch brutaler kämpfen. Denn das Regime weiß, dass zwei Möchtegern-Großmächte hinter ihm stehen, die Opposition, dass die UN gelähmt sind. Waffen werden an die Rebellen fließen, Flüchtlingsströme anschwellen. Wer immer gewinnt, wird furchtbare Rache nehmen. Dereinst werden die Historiker sagen: Es war nur eine kleine Chance, aber sie wurde von Moskau und Peking in ihrer Selbstsucht vertan.

Die diplomatische Maschinerie wird nun heiß laufen und vielleicht eine noch dünnere Resolution ausstoßen. Derweil wird sich der Tod durch Syrien fressen. Ein Hindernis haben Moskau und Peking abgeräumt – aus nichtigem Grund.