Die fortlaufenden Partie, die wir seit rund drei Monaten an dieser Stelle spielen, endet heute. Es sind keine Buchstabensteine mehr im Beutel. Auch wenn das Bänkchen heute sicherlich nicht komplett geleert werden kann, brechen wir die Begegnung nach dieser Runde ab. Zu offensichtlich sind die zumindest einigermaßen punkteträchtigen Züge, die späterhin noch möglich sind.

So ist nun Ihre Zeit gekommen. Bitte lassen Sie uns (per E-Mail an seher@zeit.de) bis zum 15. Februar 2012 wissen, in welchen Spielsituationen Sie mehr Punkte erzielt haben als wir. Unter allen Lesern, die unsere Vorgaben mit einem regelkonformen Begriff übertrafen, verlosen wir drei nagelneue Scrabble-Spiele. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt im ZEITmagazin Nr. 11/12 vom 8. März 2012.

Um es noch mal ein wenig spannend zu machen, verzichten wir heute auf konkrete Hinweise. Nur so viel: Unsere beiden Toplösungen liegen lediglich einen Punkt auseinander.

Wie lauten sie?

Lösung aus Nr. 6:

Insgesamt 29 Punkte gab es für NÖ auf 12D–12E

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de