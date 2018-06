Es ist ja schon ärgerlich, wenn unserem schönen Kapitalismus ständig neue, aber immer schlechtere Feinde erwachsen, als er sie sich eigentlich redlich verdient hätte. Zwei davon, beide Jahrgang 1970, haben jetzt ein umfangreiches Buch veröffentlicht: über 800 Seiten unter dem Titel Der Implex. Sozialer Fortschritt: Geschichte und Idee. Barbara Kirchner , Professorin für theoretische Chemie am Wilhelm-Ostwald-Institut der Universität Leipzig, habilitierte sich 2006 in Bonn und schreibt nebenher seit vielen Jahren Essays und Prosa. Ihr Co-Autor Dietmar Dath war von 1998 bis 2000 Chefredakteur der Poptheorie-Zeitschrift Spex, veröffentlichte in atemberaubendem Tempo diverse originelle Romane und wurde darüber zu einem der prominentesten Autoren seiner Generation. Der »Westkommunist« ( Dath über Dath) war von 2001 bis 2007 Redakteur im Feuilleton der FAZ, wo er seit Kurzem als Kinoredakteur erneut arbeitet. Die beiden kennen sich seit Freiburger Schulzeiten, schrieben vor zwanzig Jahren ihren ersten Spex- Artikel über einen anthropomorphen Tiercomic und seither gemeinsam ein paar Bücher. Daths avantgardistisches Profil brachte es um die Jahrtausendwende in unserer Bewusstseinsindustrie zur Marktreife: Science-Fiction und Kommunismus, Revolutions- und Technikbegeisterung, Physik und theoretisch getunte Populärkultur bildeten ein durch seine Hochfrequenz-Synapsenschaltung zusammengemixtes, alsbald omnipräsentes Amalgam, das ästhetisch faszinierte, zumal es nach zeitgeistkompatibler Zukünftigkeit schmeckte.

Allen am real existierenden Dathismus Interessierten sei ein Interviewband empfohlen (Martin Hatzius/Dietmar Dath: Alles fragen, nichts fürchten. Das Neue Berlin, Berlin 2011; 239 S., 17,95 Euro). Hier kann man von einer finsteren Jugend im schauerlichen bundesdeutschen Südwesten hören, inklusive böser Kleinbürger-Mutter, die »Streberhaftigkeit und Aufstiegswilligkeit« verkörperte. Aber man erfährt auch einiges über die Zusammenarbeit mit dem Suhrkamp Verlag beim Implex (»wahnsinnig kompliziert«, »anstrengend«): »Lektoren und andere Verlagsautoritäten, die selbst nicht schreiben können, liegen gar nicht so selten falsch in ihrer Beurteilung der Darstellung verzwickter Sachen.«

Blicken wir also zunächst auf den Stil. Pittoreske Riesenklammern und mäandernde Satzkonstruktionen, die zusammennageln, was besser getrennt wäre, dazu immer wieder kalaschnikowhafte Selbstermächtigungsprosa, die in zeitungsgemäßer Kurzform ganz lustig, hier pennälerhaft wirkt, machen die Lektüre selbst für Theorietrainierte zur Tortur. Der Implex ist ein Hybridprodukt aus Manifest und Exegese, aus Herleitungen und Begründungen, aus Kitsch und Kraftmeierei. Die titelgebende Wortschöpfung hatten die beiden schon 2003 gefunden, als Barbara Kirchner ihren gleichnamigen Kleinverlag gründete: Entlehnt von Paul Valéry, bezeichnet es, vereinfacht ausgedrückt, die Möglichkeiten des Neuen, die im Alten jeweils verborgen sind und expliziert werden können. Das mag womöglich für ein paar schematische Köpfe, die das Alte nur alt und das Neue nur neu finden, eine revolutionäre Entdeckung sein – dass Dath und Kirchner auf diese nicht sonderlich originelle Erkenntnis ihre Erzählung gründen, verwundert denn doch. Mit diesem lichtschwachen Suchscheinwerfer ausgestattet, durchleuchten die Autoren in achtzehn Kapiteln die neuzeitliche Politik- und Denkgeschichte, um die verborgenen, verhinderten und verlorenen Fortschritte in unterschiedlichsten Bereichen zu finden: in Philosophie, Kunst, Geschichte, Geschlecht, Staat, Arbeit, Liebe, Krieg, Ökonomie und so fort. Exotische wie einschlägige Autoren werden diskutiert, allerdings durchweg in naseweiser Checkerpose. Dass es sich dabei oft um klassische Diskussionen der jeweiligen Bereiche handelt, zu denen Dath und Kirchner kein neuer Senf einfällt, stört immer dann besonders, wenn sie sich beispielsweise endlos darüber freuen, Richard Rorty nochmals für seine skeptische Absage an den Wahrheitsbegriff abzuwatschen – was andere ja bereits getan haben. Phasenweise liest sich das Buch wie das ausformulierte Protokoll eines Lesekreises; gelangweilt liest man somit noch mal, wie seit Jahrzehnten immer wieder, wie Super-Iljitsch das Ding mit der Oktoberrevolution gedreht hat. Eine graphic novel wäre ohnehin passender gewesen, in der ihre fünf Helden Peter Hacks , Wolfgang Pohrt, Thomas Paine, Rosa Luxemburg und Lenin als Weltgeister zu Pferde die Bösewichter Carl Schmitt und Friedrich August von Hayek sowie den Oberschurken Rorty durch Kalifornien jagen.

Dath und Kirchner vollziehen philosophische Lösungen nach. Aber es fehlt ihnen an Einsicht in die hochdifferenzierte Struktur unserer Moderne; sie entwickeln, darin besteht ihr Kernproblem trotz aller Klassendefinitionsdiskussion, keinen wirklichen Begriff von Gesellschaft. Nur so können sie mantraartig die Solidarität zwischen Frankfurter Callcenterleibeigenen und afrikanischem Bauxitbergwerkssklaven behaupten. Und bei einem Technikfetischisten wie Dath erstaunt es, wie er sich offenbar umstürzende technische Revolutionen auch in einer künftigen, nach Plan agierenden kommunistischen Ökonomie vorstellen kann, wo doch große Innovationen wie Computer oder Internet in ihrer enormen Weltdurchdringungskraft offensichtlich kausal mit dem Ermöglicher Kapitalismus zu tun haben. Und dass Fortschritt als Idee selbst eine recht junge Erfindung ist, hätten die beiden bei dem Historiker Reinhart Koselleck nachlesen können – allerdings hätte dann die Gefahr einer Skepsisinfektion bestanden.

Es gibt große Stellen in diesem Buch: Wunderbar ist das von großer Kennerschaft durchdrungene Kapitel, in denen das utopische Potenzial von Science-Fiction-Literatur für unsere Moderne reflektiert wird. Melancholisch stimmen die Abschnitte über die Liebe und die Geschlechterbeziehungen. Am Ende aber landet der Leser dann wieder im auroraroten Nirwana, wenn Dath und Kirchner in amüsanten Scifi-Passagen die »neue Erde« entwerfen, also nach dem »Übergang von Unterdrückung, Ausbeutung, Ausschluß zur Freiheit«: »Die nächsten Menschen« – sie tragen, endlich befreit, possierliche Namen wie Fossegrim Dylan McSchnurrbart oder Aphrodite Kleeblatt-Suzuki – »werden individuell länger Unfug treiben dürfen«, weil der Fortschritt »endlich so funktioniert, wie er soll«. Schade nur, dass wir Heutigen auf den zahllosen Seiten zuvor so wenig Konkretes darüber erfahren haben, wie wir solchen Glückshorror für momentan sechs Milliarden Menschen erreichen können. So bleibt dann wie so oft in der Vergangenheit nur die hilflos aufstampfende Beschwörung: »Deshalb muß das Unrecht weg. (...) Es muß weg, wo Menschen als Menschen leben wollen«: Über diesen Brot-für-die-Welt-Schlusssatz ihrer beiden Genossen wären Lenin und Hacks in homerisches Gelächter ausgebrochen.

Warum also überhaupt so viel Aufhebens um ein verfehltes Buch? Weil es ein Symptom ist: Alle Welt redet zwar von der Krise des Kapitalismus , aber die intellektuelle Krise ist derweil immer noch die des antikapitalistischen Denkens, zwanzig Jahre nach dem Untergang des Kommunismus. In seiner berühmten, Hegel ergänzenden Sentenz sprach Marx davon, dass alle welthistorischen Ereignisse und Personen sich zweimal ereigneten – zunächst als Tragödie, dann als Farce. Adaptiert auf die Geschichte linker Theoriebildung, wäre es deren bisherige Tragik, am Gegner Kapitalismus gescheitert zu sein. Dietmar Dath und Barbara Kirchner gebührte nun der Ruhm, die passende Farce auf die Bühne des 21. Jahrhunderts gebracht zu haben. Der Implex erscheint als das Ergebnis einer langjährigen gemeinsamen Freizeitbeschäftigung, bei der jener »Roman in Begriffen« entstand, von dem zu Beginn die Rede ist. Dath erinnert sich an die Ursprünge, damals in einem Freiburger Gymnasium: »Wie ich hatte auch Barbara irgendwelche Todesdrohungen gegen das System auf dem Schulranzen stehen.« Seien wir also nachsichtig: Wer wollte schon über die Anmut solch ewiger geistiger Treue richten?