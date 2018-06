ZEITmagazin: Frau Süggeler, Sie stehen als Frontfrau Ihrer Band Frida Gold auf der Bühne, Sie haben für H&M gemodelt und sind Jurymitglied bei "Unser Star für Baku" – in welcher Rolle fühlen Sie sich am wohlsten?

Alina Süggeler: Ich bin sicherlich in erster Linie Musikerin. Das ist das, was ich gelernt habe und mein Leben lang mache. Trotzdem ist es für mich kein Unterschied, ob ich am Klavier oder Computer sitze und Songs bastele oder ob ich vor meinem Kleiderschrank stehe und überlege, was ich anziehe. Kreativ zu sein ist für mich auf vielen verschiedenen Ebenen möglich.

ZEITmagazin: Wann hatten Sie Ihr erstes Modeerlebnis?

Süggeler: Mode war für mich immer ein Weg, mich auszudrücken. Ich habe schon mit zwölf oder dreizehn Jahren angefangen, Dinge anders zu tragen und zu kombinieren. Ich habe mir meine Haare extrem hoch toupiert. So ein bisschen wie Amy Winehouse . Jetzt, wenn ich Bilder von damals sehe, verstehe ich auch, warum das viele Leute nicht begreifen konnten. Es war schon sehr extravagant.

Alina Süggeler 26, wurde als Sängerin der deutschen Popband Frida Gold bekannt. Die vierköpfige Band, die sich 2008 gründete, sang den Titelsong zur Frauen-Fußball-WM 2011 Wovon sollen wir träumen

ZEITmagazin: Wie muss man sich Ihr Lieblingsoutfit vorstellen, als Sie sechzehn Jahre alt waren?

Süggeler: Ich habe gerne schicke Oberteile zu den Baggy-Jeans meiner Freunde getragen. Dazu habe ich meine Haare zurechtgemacht und meine Augen dunkel geschminkt. Das war mein Style.

ZEITmagazin: Hatten Sie Modevorbilder?

Süggeler: Eine Frau, die nicht viel mit Mode am Hut hat, die mich aber sehr inspiriert hat, ist Alanis Morissette . Bei ihr ist diese Stärke und Verrücktheit mit doch so viel Weiblichkeit kombiniert. Nur wenn das Innere mit dem Äußeren verknüpft ist, dann ist das Äußere auch was wert.

ZEITmagazin: Was bedeutet Ihnen Mode heute?

Süggeler: Wenn ich mit Stylisten zusammenarbeite, habe ich einen klaren Standpunkt zu den Dingen. Ich lasse mir gerne etwas vorschlagen, weiß aber, was sich für mich gut anfühlt. Nicht nur das Material muss stimmen, sondern auch Ausdruck und Haltung sind wichtig.

ZEITmagazin: Sie haben sich vor Kurzem Ihre Haare abrasiert. Was ist die Geschichte dahinter?

Süggeler: Wir waren auf Tour, und ich hatte schon länger das Gefühl, meine Haare nehmen mir meine Klarheit. Ich dachte, mein Gesicht braucht mehr Platz. Ich hatte eine Emotion, und dann musste es einfach passieren.

ZEITmagazin: Haben Sie sich immer wohlgefühlt in Ihrem Körper?

Süggeler: Es gibt, wie bei jeder Frau, Tage, an denen man sich wohler fühlt, und manche, an denen man sich weniger wohl fühlt. Ich habe nur gemerkt, je mehr ich meinen Körper anerkenne und ihm Platz gebe, desto besser geht es mir. Und das bedeutet bei mir, zu meiner Weiblichkeit zu stehen. Da kommt es auch nicht auf fünf Kilo mehr oder weniger an. Es geht vielmehr darum, wie sehr man sich zugesteht, man selbst zu sein.

ZEITmagazin: Seit zwei Jahren sind Sie mit Ihrer Band erfolgreich. Haben Sie sich verändert?

Süggeler: Das ist tatsächlich ein Thema, das mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat. Ich denke, dass dieser Job unheimlich viel innere Reife verlangt. Zumindest wenn es einem dabei gut gehen soll. Ich muss mich mit dem, was ich tue, grundsätzlich wohlfühlen. Das heißt nicht, dass man nicht mal zweifeln oder einen schlechten Tag haben kann. Aber man kann sich der Öffentlichkeit nur überzeugend stellen, wenn man vollkommen hinter dem steht, was man tut. Mir war immer wichtig, dass ich meine Musik bestimmen darf, und das bedeutet schreiben und texten, wie ich das möchte. Nur so ist man auch für Kritik gewappnet, und die Seele kann heil bleiben.