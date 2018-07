ZEITmagazin: Frau Bäumer, in welcher Lebensphase hat Ihr Alter erstmals bewusst Ihren Modestil bestimmt?

Marie Bäumer: Als ich ungefähr 25 war, gab es diesen Moment, in dem ich beschloss, nicht mehr Mädchen zu sein, sondern Frau. Damals habe ich mir einen etwas längeren Rock mit Jacke gekauft, was definitiv sehr fraulich war. Der nächste entscheidende Schritt kam dann mit Mitte 30.

ZEITmagazin: Als Sie Mutter wurden?

Bäumer: Nee, das wurde ich schon mit 28. Nachdem mein Sohn geboren war, bin ich eigentlich nur in Hotpants und auf hohen Hacken rumgerannt. Mit Mitte 30 hatte ich plötzlich Sehnsucht, in die Tiefe zu tauchen. Im Schauspielbereich sagt man, dass der hintere Raum aufgeht – oder eben nicht. Wo stehe ich, was will ich, diese Fragen spielen plötzlich eine Rolle. Diese Zeit macht etwas mit einem, und man hat Lust, der Veränderung eine Form zu geben. Das drückt sich auch in der Kleidung aus.

Marie Bäumer 42, spielte seit ihrem Durchbruch mit Detlev Bucks Männerpension in vielen Filmen, etwa in Im Angesicht des Verbrechens. Auch auf der Bühne tritt sie auf. 2011 führte sie bei ihrem eigenen Theaterstück Abschied erstmals Regie

ZEITmagazin: Haben Sie damals Ihren Stil geändert?

Bäumer: Ich bin schnell an meine Grenzen gestoßen, weil ich die passende Mode nicht gefunden habe. Frauen haben es heute nicht so leicht, Mode zu finden, die auch Spaß macht – und die nicht ausdrückt: Jetzt wird’s ein bisschen langweilig.

ZEITmagazin: Was ziehen Sie in solchen Situationen an?

Bäumer: Ich habe immer eine sehr klare Vorstellung davon, was ich haben will – und nirgendwo finde. Diese Sachen entwerfe ich dann gemeinsam mit jungen Designern oder Schneiderinnen. Gerade habe ich wieder zwei Kleider in Auftrag gegeben und kann das Ergebnis kaum erwarten. Da bin ich wie ein Kind.

ZEITmagazin: Sie sind jetzt Anfang 40 – gab es Brüche in letzter Zeit? Haben Sie sich von irgendetwas verabschiedet?

Bäumer: Mein Stil ist weicher geworden. Das hat viel mit mir selbst zu tun – die Akzeptanz der weicheren, feminineren, fragileren Seite, die nicht immer so funktioniert, sondern auch etwas Suchendes hat und nachgiebig ist. Früher habe ich mehr strenge Revers und Hosenanzüge getragen.

ZEITmagazin: Haben Sie Angst vorm Altern?

Bäumer: Ich glaube, die Angst vor der Angst ist bei mir mehr das Thema. Also die Frage, welche Reaktionen das Altern hervorruft. Schönheitsoperationen nimmt man immer wahr, man sieht reife Hände und dazu das verjüngte Gesicht – das macht den Alterungsprozess noch offensichtlicher, vor allem die Angst davor. Es geht doch um die Angst, nicht mehr geliebt zu werden und allein zu sein. Letztlich um die Angst vor dem Tod.

ZEITmagazin: Schönheitsoperationen sind für Sie also kein Thema?

Bäumer: Nur in der Beobachtung. Wenn man mir ansehen würde, dass ich Angst vorm Altern habe, indem ich mich operieren lasse, würde ich mich unwohler fühlen als mit ein paar Falten. Und ich glaube an die Kraft von Schlaf, guter Ernährung, innerer Ausgeglichenheit. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen sehe, die mit Würde und Liebe zu sich selbst altern. Iris von Arnim ist zum Beispiel so jemand.

ZEITmagazin: Bekommt man mit 40 ein neues Leben geschenkt?

Bäumer: Ich empfinde das im Moment ganz stark so. Mit Ende 30 hatte ich eine extreme Phase der Konfrontation mit mir selbst. Das war schmerzhaft, aber jetzt merke ich, dass sich neue Räume auftun, in denen es viel weniger Druck gibt. Mit dem Loslassen kommt viel Neues auf einen zu, und man wird innerlich weiter.

ZEITmagazin: Gibt es etwas, das Sie nicht mehr tragen, weil Sie sich zu alt darin fühlen?

Bäumer: Neulich hatte ich bei einem Fotoshooting so ein leichtes Hängerkleidchen an, das ich nach der Produktion kaufen wollte. Aber dann habe ich es gelassen. Ich empfinde keinen Schmerz darüber, weil ich das alles ausreichend gelebt habe. Ich fühle mich im Moment mit mir und meinem Körper sehr wohl.

ZEITmagazin: Welche Kleidungsstücke trösten Sie?

Bäumer: Mützen. Weiche Mützen, die zwei Nummern zu groß sind. Ich habe auch immer einen Schal oder ein Tuch dabei, das ich mir über den Kopf ziehe oder als Decke benutze, wenn ich bedürftig danach bin oder durchhänge.