ZEITmagazin: Frau Morrell, Sie waren 16, als die Wiener Hofreitschule Sie aufnahm – fiel es schwer, von daheim wegzugehen?

Sojourner Morrell: Ich war vorher schon einmal alleine im Ausland gewesen, als ich während der Highschool für ein halbes Jahr einen Schüleraustausch in Deutschland gemacht habe. Trotzdem musste ich mir in Wien zum ersten Mal eine eigene Wohnung suchen und allein für mich sorgen. Ich war nicht nur das einzige Mädchen in der Reitschule, sondern auch die einzige Ausländerin mit so gut wie keinen Deutschkenntnissen und kannte niemanden in der Stadt. Das war eine ziemliche Herausforderung.

ZEITmagazin: Was hat die Aufnahme an der Reitschule für Sie bedeutet?

Morrell: Zuerst war ich überrascht, ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Mit der Aufnahme ging wirklich ein Traum für mich in Erfüllung. Kurz nach mir wurde nur noch ein weiteres Mädchen an der Schule aufgenommen, und gemeinsam mussten wir uns unter den Jungs behaupten. Letztendlich bin ich aber an den schwierigen Umständen sehr gewachsen.

Sojourner Morrell 20, geboren in New Jersey, wurde als erstes Mädchen überhaupt an der Spanischen Hofreitschule in Wien angenommen. Sie brach die Ausbildung ab und ging nach New York. Sie ist das Gesicht der aktuellen Jil-Sander-Kampagne

ZEITmagazin: Was hat Sie am meisten geprägt?

Morrell: Ein eigenes Pferd zu haben war ein einschneidendes Erlebnis. Ich war derart jung, und ein Pferd erfordert viel Verantwortung und Einsatz. Dass ich so früh für jemanden sorgen musste, hat mein Leben stark beeinflusst und mich wachsen lassen.

ZEITmagazin: Auf was sind Sie stolz?

Morrell: Ich kann eine Piaffe reiten. Dabei muss der Reiter das Pferd dazu bringen, eine trabartige Bewegung auf der Stelle zu machen, was Pferde als natürliches Verhalten nur bei großer Unruhe zeigen.

ZEITmagazin: Wann kamen Sie zum ersten Mal mit Mode in Berührung?

Morrell: Ich habe schon immer gut verarbeitete Kleidung geschätzt, aber erst nachdem ich die Ausbildung in Wien abgebrochen habe und für mein Studium nach New York gezogen bin, fing ich an, mich für Mode zu interessieren und mich mit ihr zu beschäftigen. Davor hingen nur Reitklamotten in meinem Schrank.

ZEITmagazin: Geboren in New Jersey, aufgewachsen in England , als Teenager nach Wien, dann Studentin in New York und im vorigen Frühjahr Ihr Runway-Debüt für Marc Jacobs . Wie kamen Sie zum Modeln?

Morrell: Aus einer Laune heraus. Das Leben in New York ist so aufregend, und die Energie der Stadt hat mich dazu gebracht, es einfach auszuprobieren. Ich habe Fotos von mir an verschiedene Agenturen geschickt. Ich hatte nichts zu verlieren und dachte mir, das könnte doch ein ganz netter Wochenendjob sein. So naiv war ich.

ZEITmagazin: Was macht für Sie Stil aus?

Morrell: Stil ist für mich die Kombination aus Kreativität und dem ganz individuellen Sinn für Ästhetik.

ZEITmagazin: Sie sind jetzt 20 Jahre alt. Haben Sie Ihren Stil bereits gefunden?

Morrell: Nein, noch nicht. Ich spiele mit der Mode und habe vieles noch nicht ausprobiert.

ZEITmagazin: Hat die Zeit in Wien, vielleicht sogar die traditionelle Ästhetik der Spanischen Hofreitschule, Ihren Stil beeinflusst?

Morrell: Nein.

ZEITmagazin: Haben Sie modische Vorbilder?

Morrell: Ja, Tilda Swinton . Ich liebe sie als Model genauso wie als Schauspielerin.

ZEITmagazin: Als Model werden Sie immer angezogen und gestylt. Ist es unter diesen Umständen schwieriger, einen eigenen Stil zu finden?

Morrell: Nein, es hilft eher. Das Modeln ist eine tolle Möglichkeit, mich auszuprobieren. So kann ich herausfinden, was mir steht und sich richtig anfühlt.