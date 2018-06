"Le couple franco-allemand" oder, auf Deutsch, "das Tandem" war nie frei von Krächen. Aber die Ehe hält seit fünfzig Jahren – seit jenem 22. Januar 1963, als Adenauer und de Gaulle den "Freundschaftsvertrag" unterzeichneten. In dieser Zeit sind anderswo Bündnisse und "strategische Partnerschaften" en masse zerfallen, und darin liegt die eigentliche Botschaft: Deutschland und Frankreich brauchen einander wie ein altes Ehepaar, das alle Versuchungen abgeschüttelt und sich im Bewährten eingerichtet hat.

Nicht dass Deutschland und Frankreich je ihre Rivalitäten aufgegeben hätten oder dass der eigentlich Schwächere – Paris – je die Furcht vor seinem unruhigen Nachbarn verloren hätte, dieser unheimlichen Macht, die dreimal in 70 Jahren angegriffen hatte, von 1870 bis 1940. De Gaulle hatte den Élysée-Vertrag schon kurz nach der Unterzeichnung mit Rosen und jungen Mädchen verglichen, die blühen und vergehen. Heute gilt: Der Pakt ist eine von den "Blumen, die manchmal über Nacht blühen", wie es in dem Song von Geraldine Olivier heißt.

Heute sind Angela Merkel und Nicolas Sarkozy in neuer Liebe zueinander entbrannt, im politischen Sinne, versteht sich. Angie macht unverhohlen Wahlkampf für Nick, der’s auch nötig hat, liegt er doch in den Umfragen dezidiert hinter seinem sozialistischen Gegner François Hollande . Ein Novum ist das nicht. Schon 1983 ermahnte François Mitterrand den Bundestag, ja nicht in den Nuklear-Neutralismus abzugleiten, also die Pershings zu stationieren, falls Moskau nicht abrüste. Damit votierte er gegen die SPD und für Helmut Kohl , der dann im Herbst die Wahlen gewann und die Raketen prompt ins Land ließ.

Merkel hat ein nicht minder starkes Interesse an der Wiederwahl Sarkozys . Zumindest in seinem Wahlkampf redet Hollande wie ein Altsozialist, der mit höheren Staatsausgaben, Defiziten und mithin Schulden Frankreichs wackelnde Bonität nur noch weiter schwächen würde. Dann wäre Deutschland ganz allein in der Schlacht um den Euro, von Portugal bis Griechenland umzingelt von lauter Krisenstaaten. Ein deutscher Horror, wie Bismarcks "Albtraum der Koalitionen".

Auf wen soll sich Merkel denn sonst stützen? Auf Rom und Madrid , auf London und Warschau , die beide nicht in der Euro-Zone sind? Die frische Liebe ruht also auf kalten Interessen, dem stärksten Fundament der Beziehungen zwischen Staaten. Nick braucht Angie, und sie braucht ihn. Wie eigentlich immer in der deutsch-französischen "Ehe", bloß heute mehr denn je. Dass die SPD nun den Pariser Sozialisten helfen will , zeugt von ideologischer Solidarität, aber nicht von Weitsicht. Wenn Hollande als Präsident tatsächlich täte, was er verheißt, würde das nicht dem deutschen Interesse dienen, wer immer hier auch regiert. Die "Troika" scheint das zu wissen, Steinbrück auf jeden Fall.

Bliebe nur die Peinlichkeit eines sozialistischen Sieges. Adenauer hatte 1960 gegen Kennedy gewettet, Merkel (ein wenig) gegen Obama. Beide haben eine Zeit lang geschmollt, aber Hollande wird sich das nicht leisten können. Er wäre auf Berlin genauso angewiesen wie Sarkozy. Interessen sind stets stärker als Ideologien. Deshalb hat die Ehe seit fünfzig Jahren gehalten.