Die Richter des Bundesverfassungsgerichts haben entschieden : Die Vergütung von Professoren in ihrer jetzigen Form verstößt gegen die Verfassung. Die sogenannte W-2-Besoldung garantiere keine dem akademischen Werdegang, der Qualifikation und der Aufgabe "angemessene Alimentation". Stellt sich die Frage: Sind rund 3.000 Euro netto, wie sie der klagende hessische Hochschullehrer im konkreten Fall bezog, wirklich so mies? Oder können zu so einem Schluss nur höchste Richter kommen, die erstens Beamte und zweitens mehrheitlich selbst Professoren sind?

So leicht sollte man es sich mit einem Urteil über das Urteil nicht machen. Denn es geht den Richtern gar nicht so sehr um die absolute Höhe des Salärs, sondern um dessen Zustandekommen .

Früher wuchs das Gehalt eines Hochschullehrers automatisch mit dem Alter. Bei der W-Besoldung, die es seit zehn Jahren gibt, gilt hingegen das Leistungsprinzip: Wer sich anstrengt, bekommt zum niedrigeren Grundgehalt etwas obendrauf – theoretisch. Praktisch fehlen jedoch klare und damit einklagbare Kriterien für die Beurteilung und Belohnung von Leistung. Folge: Am Ende entscheidet über die Gehaltshöhe weniger das individuelle Können in der Forschung (geschweige denn der Einsatz in der Lehre), sondern vor allem der Marktwert des jeweiligen Fachs.

So liegen zum Beispiel die Durchschnittsgehälter von Geistes- und Naturwissenschaftlern aufs Jahr gerechnet um Zehntausende Euro auseinander. Damit wird das Versprechen des Staates, akademische Leistung (und nur um die geht es) fair zu entlohnen, zur Worthülse.

Zu Recht fordern nun die Verfassungsrichter "klar definierte, vorhersehbare und erfüllbare Voraussetzungen". Alle sollen dieselbe Chance auf Leistungszulage haben. Erst dann wäre, wer keine Zulage bekommt, selber Schuld. Und man könnte in jedem Fall von einer "angemessenen Alimentation" sprechen.