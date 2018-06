Als der Amerikaner Paul Morphy, eines der größten Schachgenies, 1857 im legendären Pariser Café de la Régence eine Blindvorstellung an acht Brettern gab, brach danach vor Begeisterung ein solcher Tumult aus, dass die kaiserliche Garde anrückte, um des vermeintlichen Aufstands Herr zu werden.

Schon immer konnten die Menschen kaum glauben, dass ein Einzelner ohne Ansicht des Bretts gegen viele "Sehende" bestehen konnte, andererseits betrachtete man es wegen der gewaltigen geistigen Anstrengung als gesundheitsgefährdend – in der Sowjetunion war es sogar lange verboten, erst Kasparow brach mit einem Blindsimultanspiel 1985 bei der ZEIT den Bann. Nun hat Ende 2011 der 41-jährige Marc Lang im schwäbischen Sontheim einen neuen Weltrekord im Blindsimultanschach aufgestellt, indem er in "nur" 21 Stunden gegen 46 (sehende!) Gegner bei 19 Remisen 25 Partien gewann und nur zwei verlor. Immer musste er genau wissen, wo und wie die anfangs 1472 Figuren auf den 2944 Feldern in ständig wechselnden Stellungsbildern interagierten, während beispielsweise ein Dirigent "lediglich" seine unveränderliche Partitur auswendig kennen muss. Früh um 10 Uhr begann der Schachmarathon, am nächsten Morgen um 7 Uhr fiel der letzte König vor Müdigkeit um, vor allem nach Mitternacht ging es Schlag auf Schlag, der "Blinde" war wacher als die Sehenden. Jetzt aber sind Sie dran, hoffentlich ausgeruht und klarsichtig!

Mit welch taktischer Finte erzwang Lang als Schwarzer ein Matt gegen D. Reinhold?

Lösung aus Nr. 7:

Welch herrlicher Zug bescherte dem Weißen die schwarze Dame, während 1.Lxf6 Txh5 verfehlt gewesen wäre?

Nach 1.Lf5!! (es droht 2.Dh8+ nebst 3.Lxf6+) gab Schwarz nach 1...g6 2.Dh4! Dxg5 3.Dxg5 Lxf5 4.Dh4 auf, weil er wegen der Doppeldrohung 5.Dh8+ und 5.Sxf5 nebst 6.Dxc4 noch eine Figur verliert