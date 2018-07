Der jüngste Roman des Schweizer Schriftstellers Christian Kracht , der an diesem Donnerstag erscheint, hat bisher überwiegend begeisterte Rezensionen erhalten. So auch in der ZEIT Nr. 7/12 vom 9. Februar. Der Roman Imperium erzählt im nachgeahmten hochironischen Stil des 19. Jahrhunderts von einem Sonderling und Zivilisationsaussteiger, dem deutschen Lebensreformer August Engelhardt , der auf einem Eiland im Stillen Ozea n kurz nach der vorigen Jahrhundertwende einen »Sonnenorden« gründet, dessen einziges ordentliches Mitglied er bleibt. Sein Autor streift, komödiantisch und in Champagnerlaune, durch das Dickicht der Welterlösungsideologien der Vorweltkriegszeit, erheitert sich gleichermaßen über Körneresser, Lichternährungsanhänger, schwule Antisemiten und wilhelminische Kolonialspießer. Eine hinter dem fidelen Maskenspiel sorgsam getarnte Parteinahme für oder gegen die eine oder andere Spielart des Präfaschismus oder Ökofanatismus lässt sich mit bloßem Auge in dem Roman nicht erkennen.

Der Spiegel benutzte diesen Roman in seiner jüngsten Ausgabe jedoch als Beweisstück, um den Autor einer rechtsextremen und »rassistischen Weltsicht« zu überführen. Er stützte sich dabei außer auf einige aus dem Ironiezusammenhang gelöste Romanzitate auch auf einen an entlegener Stelle publizierten Briefwechsel des inkriminierten Autors mit dem amerikanischen Dirigenten David Woodard. Der Schriftsteller Uwe Timm weist den Vorwurf des Spiegels in seiner Stellungnahme entschieden zurück. Iris Radisch

Roman von Christian Kracht - Radischs Lesetipp: "Imperium" Ein kokettes Spiel mit den Auswüchsen von Weltanschauungen: Christian Kracht erzählt in seinem Buch von einem Lebensreformer, der aus dem wilhelminischen Deutschland auf eine Insel flieht um Kokosnüsse anzubauen.

»Keine Aufregung!«

Wer drängte um 1900 nicht alles in die deutschen Kolonien. Exotik, Reichtum, Abenteuer lockten. Es wurde guten Gewissens – dafür sorgten Zeitgeist und Mentalität – geprügelt und gemordet, aber auch geschwärmt. Einem solchen Schwärmer hat Christian Kracht nachgespürt. Dieser August Engelhardt, Vegetarier, Nudist und ideologischer Fanatiker, hat mich schon bei der Arbeit an meinem Roman Morenga beschäftigt, und so staunte ich jetzt über Krachts akribische Recherche. Und fand, dass es ihm beunruhigend gut gelungen ist, diese speziell deutschen mentalen Strukturen nachzuzeichnen, die Nähe zwischen versponnenen Heilsbotschaften und menschenverachtenden Ideologien auszuloten. Beim Autor selbst deshalb eine Nähe zu rechtem Gedankengut zu diagnostizieren erscheint mir recht verwegen .

Ich habe in dem Roman viel über offenen und versteckten Rassismus gelesen, der aber ist den Figuren inhärent, wird in der erstaunlich artifiziellen Sprache des Erzählers mehrfach gebrochen, auch ins Komische, was eine Qualität des Romans ausmacht.

Was der Spiegel aus dem Briefwechsel zwischen Kracht und Woodard zitiert, sind tatsächlich dämlich provokante Thesen. Dennoch ist es unfair, diese Auslassungen neben den Roman zu stellen, den man dann wie unter einer braunen Lasur liest. Uwe Timm