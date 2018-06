Auf den ersten Blick wirkt es wie Realsatire, was der Al-Kaida-Chef zum Syrien-Konflikt sagt. Er freue sich, so Aiman al-Sawahiri am vergangenen Wochenende in einer Videobotschaft , dass das syrische Volk einen "Dschihad" gegen den Diktator von Damaskus führe. Baschar al-Assad sei "der Schlachtersohn eines Schlachters". Jeder Muslim in der Region müsse sich gegen ihn erheben. Ein verzweifelter Überlebensruf eines sterbenden Terrornetzwerkes könnte man meinen – als strebten die Aufständischen in Syrien einen Gottesstaat an.

Und doch liegt eine ernsthafte Gefahr in Sawahiris Einmischung. Denn die radikalen, militanten Islamisten, die im Nahen Osten schon in den 1970er Jahren versucht hatten, die weltlichen Regime zu stürzen, sind keineswegs verschwunden. Sie haben sich in den vergangenen Jahrzehnten nur andere, ferner liegende Schlachtfelder gesucht: Afghanistan , Tschetschenien , Irak . Ursprünglich ging es diesen Salafisten aber darum, den sogenannten nahen Feind zu bekämpfen, also die "unislamischen Herrscher" von Kairo bis Damaskus.

Sawahiri selbst begann seine Terrorkarriere vor fast vierzig Jahren als Anführer einer Gruppe, die in Ägypten einen Staatsstreich gegen den damaligen Präsidenten Anwar al-Sadat plante. Nach Sadats Ermordung 1981 unterdrückten die Geheimdienstapparate in der ganzen Region die Islamistenbewegung ebenso brutal wie erfolgreich, auch und gerade in Syrien . Zwischen 1979 und 1982 tobte ein blutiger Konflikt zwischen Islamistengruppen und dem Baath-Regime. Er endete erst, als Hafis al-Assad die sunnitische Stadt Hama mit Granaten beschießen ließ und wahrscheinlich mehrere Zehntausend Menschen tötete.

Für Al-Kaida , kurzum, ist die syrische Revolution die Gelegenheit, ihre Wurzeln wiederzubeleben. Wie viele Alt- und Neufundamentalisten dem Sammlungsaufruf folgen, weiß noch niemand. Im Irak immerhin waren es Tausende. Der dortige Al-Kaida-Ableger ("Der Islamische Staat Irak") schreibt jetzt auf seiner Internetseite: "Viele Syrer haben Seite an Seite mit dem Islamischen Staat Irak gekämpft. Es ist gut zu hören, dass irakische Kämpfer nun in Syrien ankommen, um dort mit ihren Brüdern zu kämpfen." Auch die jordanischen Muslimbrüder rufen Dschihadisten in der ganzen Welt auf, nach Syrien zu strömen, um die Regierung Assad zu stürzen. Es sei gut möglich, vermuten amerikanische Geheimdienstler, dass die jüngsten Bombenanschläge in Aleppo und Damaskus von Al-Kaida-Zellen verübt worden sind. Belege dafür gibt es nicht. Aber die Möglichkeit ist plausibel.

Die New York Times berichtet detailreich, dass im Nordwesten des Iraks ein schwunghafter Handel mit Raketenwerfern, Granaten, Gewehren angelaufen sei. Dasselbe Kriegsmaterial, das einst von Syrien in den Irak geschickt worden sei, werde nun retour versandt. Das ist nur logisch. Ob Amerikaner oder Assad – aus Sicht islamischer Fundamentalisten sind beides illegitime Besatzer muslimischer Länder.

Anders als im Irak freilich gibt es in Syrien eine Mehrheitsopposition, die Hilfe aus dem Westen, sogar von der Nato, nur zu gern in Anspruch nähme und sich deshalb gegen eine dschihadistische Vereinnahmung wehrt. Doch da eben diese Hilfe nicht in Aussicht ist, steht zu befürchten, dass sich der Konflikt innerhalb des Syrien-Konflikts verstärkt. Eine islamistische Infektion des syrischen Aufstands jedenfalls hat begonnen.