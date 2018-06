Wie schade, dass ein gescheitertes Comeback das letzte Lebenszeichen bleiben wird. Als am Samstag die Nachricht von ihrem Tod eintraf, zeigten die hastig zusammengeschnittenen Spots der US-Fernsehsender Whitney Houston noch einmal so, wie man sie gern in Erinnerung behalten würde: als strahlende Diva, die mühelos auf den Flügeln ihrer Vieroktavenstimme dahinschwebt. Die mitlaufenden Textbänder jedoch lieferten, als wären sie höhnische Untertitel, die Geschichte nach, mit der sie im vergangenen Jahrzehnt tatsächlich für breaking news gesorgt hatte: private Abstürze, Alkoholexzesse, Katastrophenauftritte. Mein Gott, zuletzt traf sie nicht einmal mehr die Töne!

Hätte sie für ihre Verdienste auf dem Gebiet der Unterhaltung einfach nur stillgehalten, statt partout noch einmal auf Tournee gehen zu wollen, es wäre nicht zu jenen erschütternden Szenen in Brisbane , Australien , gekommen, mit denen sie weltweit für sogenannte Negativschlagzeilen sorgte – und wir hätten es leichter, das Leben der Whitney Elizabeth Houston als Erfolgsstory zu beschreiben. 170 Millionen verkaufte Schallplatten, mehr haben die wenigsten zu bieten. Was aber ist eine Soulsängerin ohne ihre Stimme? Während das Publikum in Dekaden um sich greifender Revivals gelernt hat, die Intonationsschwierigkeiten eines Johnny Cash als authentische Spur einer Karriere mit Höhen und Tiefen zu begreifen, bewahrheitete sich in ihrem Fall das alte Gesetz: They never come back.

Gerecht ist das nicht, wie so oft hat das Schicksal noch über den Tod der Heldin hinaus etwas Misogynes. Und doch liegt in dieser nicht zufällig der Welt des Sports entstammenden Sentenz der Schlüssel für ihren rasanten Aufstieg und ihren langsamen, am Ende unaufhaltsam wirkenden Niedergang: Whitney Houston war eine Hochleistungssängerin. Alles, was so leicht an ihr aussah, ist in Wahrheit das Produkt eines jahrzehntelangen, harten Trainings. Gerade ihre Stimme erinnert an einen sorgsam ausdefinierten Muskel, der schwierigste Passagen mühelos meistert, aber immer wenn es ans Zupacken ging, merkwürdig schwächelte. »Oh, I wanna dance with somebody, I wanna feel the heat with somebody«, das klang in der Disco toll, aber nicht wirklich nach samstagabendlicher Balz. Bei Whitney erinnert das Tanzen eher an einen gemeinsam begangenen Workout.

1/11 Whitney Houston 1986: Gerade hat die 23-Jährige ihr Debütalbum "Saving All My Love for You" veröffentlicht – es verkauft sich 13 Millionen Mal. Ein unglaublicher Erfolg, der ihr den ersten Grammy einbringt. © Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images 2/11 Ihr legendärer Auftritt beim Super Bowl 1991 bringt die amerikanische Nationalhymne in die Charts. © George Rose/Getty Images 3/11 Im Jahr 1992 spielt sie eine Popdiva an Kevin Costners Seite im Kinofilm "Bodyguard". Den Soundtrack singt sie selbst – ein Bestseller. Whitney Houston und ihr Produzent David Foster (hinten rechts) freuen sich über zahlreiche Preise. © Pool/AFP/Getty Images 4/11 Sie arbeitet weiter an ihrer Filmkarriere: 1996 spielt sie neben Denzel Washington im Kinofilm "Rendezvous mit einem Engel", ein Jahr zuvor hieß es "Warten auf Mr. Right". © Touchstone Pictures/Getty Images 5/11 Ihr Ehemann Bobby Brown war offenbar nicht der Richtige. Hier, 1998, ist noch Partnerlook angesagt. © Lucy Nicholson/AFP/Getty Images 6/11 In der Ära der Supermodels und Soul-Diven nehmen Whitney Houston und Mariah Carey 1998 das Duett "When You Believe" auf. © Getty Images 7/11 Ihren sechsten Grammy erhält Whitney Houston im Jahr 2000 für ihr Lied "It's Not Right But It's Okay". © Vince Bucci/Getty Images 8/11 Bobby Brown hat keinen guten Einfluss auf Whitney Houston. Die Sängerin gibt ihr Vermögen für Drogen aus. Es folgen peinliche Fernsehauftritte und eine entwürdigende Versteigerung ihrer Habseligkeiten. © Frederick M. Brown/AFP/Getty Images 9/11 Trotz allem ist Whitney Houston ein gern gesehener Gast im Fernsehen, hier 2004 bei den World Music Awards in Las Vegas. © Pascal Le Segretain/Getty Images 10/11 Im Sommer 2009 erscheint ihr Album "I Look To You". Wenig später geht sie auf große Comeback-Tour, die ihr schlechte Kritiken einbringt. © Sony Music 11/11 Whitney Houston vor einem Jahr auf einer Galabühne am Vorabend der Grammy-Verleihung © Mark Ralston/AFP/Getty Images

Nicht dass ein forciertes Arbeitsethos der afroamerikanischen Kultur fremd wäre. Schon James Brown verlieh sich selbst den Ehrentitel »hardest working man in showbiz«, Otis Redding verausgabte sich auf der Bühne bis an die Grenze des Menschenmöglichen. Auch Diana Ross , das berühmteste unter den Whitney-Vorläufermodellen, musste auf ihrem Weg an die Spitze der Charts jene harte Schule absolvieren, die das in schwarzem Besitz befindliche Motown-Label seinen Künstlern angedeihen ließ, um sie für einen weißen Markt akzeptabel zu machen. Der Einsatz von Körperlichkeit als Argument im Kampf um Aufmerksamkeitswerte und Karrierechancen ist ein durchgängiges Motiv in der Geschichte des Soul und der diversen Stilrichtungen, in die er sich von den Siebzigern des letzten Jahrhunderts an aufzuspalten begann. Erst mit Idolen wie Whitney Houston aber ist das, was einmal schwarze Musik hieß, flächendeckend salonfähig geworden.