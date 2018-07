Im Februar 2004 sprach Ben Bernanke über das Ende der großen Wirtschaftskrisen. Die Welt, verkündete der Makroökonom und heutige Chef der Federal Reserve Bank, erlebe weit weniger und nur noch schwächere Rezessionen als früher. Die Geldpolitiker hätten das Auf und Ab der Wirtschaft seit den achtziger Jahren einfach besser im Griff als beispielsweise noch in den turbulenten fünfziger und sechziger Jahren. Die Inflation sei seit Jahrzehnten niedriger, das Wachstum stabiler als früher. "Great Moderation" nannte er dieses neue Zeitalter. Zu Deutsch: die große Mäßigung

Rund vier Jahre später stürzte die Weltwirtschaft in ihre schwerste Krise seit den zwanziger Jahren. Die These von der "Great Moderation" hat sich aber trotzdem hartnäckig gehalten. Darf das überhaupt wahr sein?

Tatsächlich: Die Kontrolle der Inflationsrate wurde im Mainstream der Ökonomie als die wichtigste Krisenverhinderungsstellschraube überhaupt identifiziert. Und diese Schraube hatten die Zentralbanker seit Mitte der Achtziger besser im Griff als je zuvor. Die Makroökonomen James Stock und Mark Watson rechneten Anfang des vergangenen Jahrzehnts nach: Die Schwankungen der Inflationsrate sanken in den USA demnach im Vergleich zu den beiden Jahrzehnten zuvor um rund die Hälfte. Auch insgesamt lag die Inflation – vor allem in den Schwellenländern – niedriger.

Kai Carstensen, der Konjunkturchef des Münchener ifo Instituts, führt das auch heute noch auf eine bessere Geldpolitik zurück. "Die Zentralbanken haben ein besseres Verständnis dafür entwickelt, wie sich Inflationserwartungen bilden und wie man einen Anstieg dieser Erwartungen bekämpft", sagt der Ökonom. Diese geringeren Inflationserwartungen hätten die Wirtschaft stabilisiert. Tatsächlich schwankten laut Stock und Watson die Wirtschaftswachstumsraten in den USA seit den Achtzigern um rund ein Drittel weniger als noch in den Jahrzehnten zuvor. Auch in Europa verlief die Konjunktur glatter.

Ist das aber wirklich ein Beleg für die "große Mäßigung" von Gnaden der weise gewordenen Geldpolitiker? Sogar schon vor der Krise waren die Gründe für die Einebnung der Konjunkturverläufe umstritten. Manche Ökonomen verwiesen etwa darauf, dass die Produktion der Unternehmen auch deshalb weniger schwanke, weil viele Firmen ihre Logistik verbessert hätten und heute oftmals just in time produzierten. Dadurch schwankten die Güterpreise nicht mehr so sehr. Eine Mehrzahl der Ökonomen vertrat hingegen die These, dass es vor allem die bessere Geldpolitik sei, die den Unterschied mache.

Doch ebendiese Strategie der Notenbanker zur Inflationssenkung, heißt es heute bei vielen Kritikern, habe neue Gefahren geschaffen. "Das Problem des gewaltigen Geldmengenwachstums haben sie unterschätzt", sagt der Ökonom Carstensen. Vor allem die Amerikaner hätten das Platzen der Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends mit massenhaft neuer Liquidität bekämpft. Das überschüssige Geld habe sich anschließend seinen Weg auf die Vermögensmärkte gesucht – etwa auf die Rohstoff- und Immobilienmärkte. 2007 knallte es dann.

Der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Dennis Snower, geht sogar so weit, die lange Phase der Stabilität vor dieser Krise schlicht mit Zufall zu erklären. "Wir hatten einfach Glück", sagt der Ökonom. Die "Great Moderation" hält Snower für Gerede. "Diese Phase hat es in Wahrheit nicht gegeben." Das Wachstum der amerikanischen Wirtschaft sei zu einem Teil eine "Illusion" und auf "Sand gebaut" gewesen. Snower sagt, dass es reiner Zufall sei, dass das Finanzsystem nicht schon früher kollabiert sei – und damit schließlich auch die Weltwirtschaft.

Für den ifo-Forscher Carstensen ist es zu früh, einen Nachruf auf die Zeit der "Great Moderation" zu schreiben. Allerdings müssten die Notenbanker dazulernen. Zu diesem Schluss kommt auch ein Autorenteam um den US-Ökonomen Barry Eichengreen: Die Zentralbanken, so ihre Forderung, müssten künftig auch stärker auf das Wachstum der Geld- und Kreditmenge achten, statt nur auf die Stabilität der Preise. Dass das nicht reicht, ist die eigentliche Lehre aus der "Great Moderation".

