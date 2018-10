Wenn man deutschen Politikern zuhört, die in diesen Tagen über Griechenland sprechen, könnte man meinen, alles sei umsonst. All die Mühen und Milliarden, all die Verhandlungen und Diskussionen – vergebens. Griechenland erscheint in ihren Schilderungen als ein hoffnungsloser Fall, das griechische Volk als unrettbar. Eine Pleite scheint unausweichlich. Wenn nicht jetzt , dann halt im Sommer. Oder im Herbst. Nur warum haben die Finanzminister der Euro-Länder dann am vergangenen Dienstag bis morgens um fünf verhandelt und ein neues Hilfsprogramm beschlossen ?

Allein der Gedanke, dass in Griechenland etwas gelingen könnte, scheint mittlerweile frivol. Und wenn es doch gelingt? Wenn aus der griechischen Brache in zehn, vielleicht auch erst in fünfzehn Jahren – nein, keine blühenden Landschaften geworden sind, aber eben doch ein funktionierender Staat ? Ein Land mit einem bescheidenen Wohlstand, einer erträglichen Schuldenlast und einer halbwegs geordneten Verwaltung?

Ein gefährlicher Widerspruch kennzeichnet die gegenwärtige Politik der übrigen Europäer gegenüber Griechenland. Auf der einen Seite steht eine gewaltige Kraftanstrengung, die die Euro-Länder bis an den Rand ihrer finanziellen und politischen Möglichkeiten geführt hat. Wenn das Hilfspaket so beschlossen wird, wie es nun verhandelt wurde, kommen zu den bereits zur Verfügung gestellten 75 Milliarden Euro für Griechenland weitere 165 Milliarden Euro hinzu – eine tollkühne Summe. Auf der anderen Seite hat sich der Fatalismus tief hineingefressen in die Köpfe der Helfer. Sie zahlen und zweifeln .

Nun gibt es für diese Zweifel gute Gründe. Genauso wie für den Druck, den Deutschland und andere Länder in den vergangenen Wochen gegenüber der griechischen Regierung aufgebaut haben. Ohne Druck, so die Erfahrung, bewegt sich wenig in Athen . Aber richtig ist auch: Allein mit Druck und Zweifeln lässt sich kein Staat aufbauen. Und die Milliarden, die nun erneut überwiesen werden, wären schlecht angelegt, wenn mit ihnen nicht zugleich eine Hoffnung verbunden wäre. Die Hoffnung, dass Griechenland es schafft.

Zu der griechischen Tragödie gehört auch, dass man aus Athen derzeit immer nur die Bilder derjenigen sieht, die das Elend ihres Landes mit Brandsätzen und Pflastersteinen in den Händen verlängern . Brennende Häuser, vermummte Demonstranten, Polizisten in Kampfmontur – manchmal erinnert das an einen Bürgerkrieg. Die anderen Griechen, die anpacken und aufräumen und die Lasten schultern, die ihre Väter und Großväter aufgehäuft haben, sieht man nicht. Noch weniger Bilder gibt es von denen, die unter dieser Last in die Knie gehen. Die keine Arbeit mehr haben, kein Geld für den Arzt, kein Dach über dem Kopf.

Keine Frage, Geld – viel Geld – ist notwendig, um Griechenland zu helfen . Doch mindestens so sehr wie auf die nächste Hilfstranche warten viele Griechen auf ein Wort der Anerkennung. Genug Gründe dafür gibt es: Kein anderes Land hat seine Schulden in so kurzer Zeit so drastisch reduziert wie Griechenland – mit allen Konsequenzen. Niedrigere Löhne, niedrigere Renten, mehr Arbeitslose. Und die nächsten Monate werden nicht besser werden . Ohne Hoffnung lässt sich das kaum ertragen. Woher aber soll die kommen bei den höhnischen Bemerkungen der anderen?

Dasselbe gilt auch für die anderen Krisenstaaten, für Portugal , Spaniend und Irland . Der Riss, der sich in der EU aufgetan hat, wird sich mit noch so vielen Milliarden nicht schließen lassen. Einkommensunterschiede lassen sich ertragen; das Gefühl, nicht respektiert zu werden, nicht.

Pleitegriechen? Sparkommissar? Wir sollten uns den Menschen in Griechenland zuwenden , die in den vergangenen Monaten vieles geleistet und noch mehr ertragen haben. Dabei geht es nicht um ein paar warme Worte und schon gar nicht um Mitleid. Europa hat für die Griechen Verantwortung übernommen. Nun muss es ihnen auch eine Perspektive vermitteln, statt heimlich auf eine Pleite zu spekulieren.

Die Herausforderung, vor der Griechenland steht, ist zuletzt häufiger mit dem Umbau Ostdeutschlands nach dem Ende der DDR verglichen worden. Auch dieser Umbau hat viele Jahre gedauert und viele Milliarden verschlungen. Und auch in Schwerin oder Weimar haben die Menschen lange Zeit auf ein Zeichen oder ein Wort der Anerkennung gewartet. Vieles wäre ihnen dann erträglicher erschienen. Einer, der das noch weiß, wird übrigens demnächst Bundespräsident. Athen wäre ein gutes Reiseziel für Joachim Gauck .