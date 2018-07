Eine Kröte haben drei der vier Parteien geschluckt, die Joachim Gauck auf den Schild gehoben haben. Denn der Mann passt nicht in das ideologische Raster , das sich in der Merkel-Republik nachgerade zur Staatsräson verdichtet hat. In dem uralten demokratischen Widerstreit zwischen Freiheit und Gleichheit, Bürger und Obrigkeit haben sich Rot, Grün und Schwarz am vor- und fürsorgenden Staat ausgerichtet, der reglementiert, erzieht und alimentiert. Obwohl sich Gauck als "linker, liberaler Konservativer" etikettiert (oder: ironisiert), steht der DDR-Bürgerrechtler woanders.

Wo, das hat er in einer denkwürdigen ZEIT-Matinee im Oktober erklärt, die ihm einigen Unmut bei seinen heutigen Gönnern eingebracht hat. Es war die Hoch-Zeit der Occupy-Bewegung , die Gauck "unsäglich albern" fand mit ihren "romantischen Vorstellungen". Mit Blick auf die Besetzung der Europäischen Zentralbank grollte er: "Ich habe in einem Land gelebt, in dem die Banken besetzt waren" – nämlich von einem allmächtigen Staat. Ob denn "unsere Einlagen sicherer wären", wenn Politiker in der Finanzwirtschaft das Sagen hätten? Verblüfft sei er von der neuen "antikapitalistischen Welle in Deutschland". An die Adresse von Merkel : Der Atomausstieg hätte, kühl bedacht, nicht von der "Gefühlslage der Nation" diktiert werden sollen. Und: "Wer ausgerechnet der Wirtschaft die Freiheit nehmen will, wird mehr verlieren als gewinnen."

Es ehrt Merkel, dass sie Gauck trotzdem mitgekürt hat (wenn auch unter dem koalitionsbrechenden Druck der FDP ). Er ist ein Glücksfall nach dem dünnhäutigen Nichtpolitiker Köhler und dem weiland Schnäppchenjäger Wulff. Nur pflegeleicht wird er nicht sein. Im Leitartikel vor der Wulff-Gauck-Wahl schrieb dieser Autor: "Ein Populist, der mal auf dieser Welle reitet, mal auf jener Strömung schwimmt, aber immer zum eigenen Fortkommen, kann ein Mann nicht sein, der in der DDR keine Kompromisse mit dem Regime eingegangen ist, der sich als Herr der Stasiakten viele Feinde gemacht hat."

Dennoch wollen wir uns Gauck nicht als Martin Luther in der Rüstung der heiligen Johanna ausmalen: "Hier stehe ich und kann nicht anders." Anders als Köhler versteht er das politische Ränkespiel, anders als Wulff spürt er die verschärften moralischen Ansprüche unserer Zeit. Außerdem möge niemand den Prediger mit dem Präsidenten verwechseln. Der Mann füllt das Amt, das Amt formt den Mann. Im Bellevue ist Gauck nicht einer Partei oder Gesinnung untertan, sondern der Nation. Deshalb dürfen Merkel und ihre Großkoalitionäre auf die Klinikpackung Valium verzichten. Eine kleine wird ausreichen.

Wie müssen wir uns dann den elften Bundespräsidenten vorstellen? Etwa so: als "Bürgerrechtler, politischen Aufklärer und Freiheitsdenker", als "Versöhner und Einheitsstifter" und als "Demokratielehrer". Wer das gesagt hat? Angela Merkel, zu Gaucks 70. Geburtstag. Dann hat sie trotzdem Wulff durchgesetzt – der größte Fehler in ihrer ansonsten erstaunlichen Karriere.

Nun hat das Land mit Gauck eine zweite Chance. Wünschen wir ihm eine mächtige Zunge, eine feine Hand und ein mildes Temperament.