Für Momente der Schwäche hat Temel Kotil keine Zeit. Stark erkältet, quält sich der Chef von Turkish Airlines in sein Büro am Istanbuler Atatürk-Flughafen, die Arbeit duldet keine Pausen. Kotil führt eine Fluggesellschaft, die schneller wächst als alle Rivalen – einschließlich Emirates , Etihad und Lufthansa . »Wir haben 2011 über 20 neue Ziele angeflogen«, sagt der 53-Jährige. Und so soll es weiter in die Welt gehen, vor allem nach Deutschland. Im April starten erste Direktflüge von Istanbul nach Bremen , im Mai folgt Leipzig.

Das Netz von Turkish Airlines wird ständig dichter, die Linie transportiert jährlich mehr Menschen. Binnen fünf Jahren hat sich die Zahl der Passagiere auf 33 Millionen verdoppelt. Allein 2011 stieg die Transportleistung um mehr als 13 Prozent. Während in Spanien oder Australien Fluglinien Bankrott machen, gehört die Linie vom Bosporus zu den profitabelsten der Welt. Seit Jahren steht am Ende des Geschäftsjahres ein Gewinn, zuletzt betrug er 144 Millionen Euro nach Steuern.

Für die Lufthansa wird Turkish Airlines zum echten Konkurrenten. »Turkish Airlines ist sehr gefährlich geworden«, klagt ein Lufthanseat. Während in diesen Tagen am Frankfurter Flughafen mal wieder Hunderte Flüge wegen eines Streiks ausfielen , greift Turkish Airlines die deutsche Fluglinie auf besonders profitablen Routen an. In Wachstumsregionen wie Singapur beispielsweise gewährt Turkish Airlines deutschen Geschäftsreisenden zehn Prozent Rabatt auf Businessclass-Tickets, erlaubt zehn Kilo mehr Gepäck als üblich und bietet zweimal im Jahr sogar Extrarabatte für Familienangehörige. Würde die Lufthansa nicht notgedrungen ähnliche Angebote machen, würden wohl noch mehr Passagiere umsteigen. Die Türken verbinden »die Qualitätsansprüche einer westeuropäischen Fluggesellschaft mit den niedrigen Produktionskosten einer Airline aus dem Nahen Osten«, sagt Matthias Hanke von der Strategieberatung Roland Berger. Der Passagier merkt es zuerst beim Essen.

Ein Schnitt, ein kritischer Blick, dann die Gewissheit. »Ja, so muss es sein«, sagt Christian Reisenegger. In der rechten Hand hält er ein Messer, vor ihm liegt zartrosa gegartes Lammfilet auf dem Tisch. Reisenegger ist Österreicher und bildet für den Caterer Do & Co Köche aus, die das Essen für Businessclass-Passagiere auf Langstreckenflügen nicht bloß aufwärmen, sondern richtig kochen. In Modellfliegern üben Mitarbeiter in Kleingruppen die Abläufe, damit sich die »Passagiere wie zu Hause fühlen«, erzählt Reisenegger. Da sich auch das Essen in der Economyclass deutlich von der Konkurrenz abhebt – der Salat ist knackiger, und auch innerhalb Europas gibt es stets warme Mahlzeiten – steigerte Turkish Airlines die Zufriedenheit an Bord nach eigenen Angaben von 49 auf 98 Prozent.

Vorstandschef Temel Kotil sagt: »Unser Boss ist der Passagier. Das Catering hat nur einen Anteil von fünf Prozent an den Gesamtkosten, macht uns aber einzigartig.«

Ein anderer Boss mischt sich laut Kotil nicht mehr ins operative Geschäft ein: die türkische Regierung. Sie hält nach wie vor 49 Prozent der Fluggesellschaft, doch anders als etwa bei der Lufthansa gilt die Politik nicht als Wachstumsbremse. Sie ist eher ein Katalysator.

Bis zum Jahr 2023 will die Türkei eine der zehn größten Volkswirtschaften der Welt sein. Turkish Airlines solle eine der weltweit größten Fluglinien werden, sagt der Verwaltungsratsvorsitzende Hamdi Topçu. Bei der Expansion geht es um mehr als ums Fliegen: Das Unternehmen ist Baustein in der außenpolitischen Strategie der Türkei .