Frank Gross wacht mit dem Lärm auf und geht mit ihm schlafen. Er hört ihn morgens, mittags und besonders in der Nacht, denn dann gehört die Schiene den Güterwagen. 250 Züge donnern bis zum Morgen an seinem Haus vorbei, alle drei Minuten einer. Sie sind bis zu 750 Meter lang, 120 Kilometer in der Stunde schnell und sehr, sehr laut, mehr als 100 Dezibel in der Spitze.

Es ist ein schönes Backsteinhaus, 1865 erbaut, mit Turm, Rundbogenfenstern und Stuck an den Decken. Seit 20 Jahren lebt Gross mit seiner Frau in Boppard am Rhein. Hier wächst guter Wein, das Klima ist angenehm. Das Obere Mittelrheintal zwischen Koblenz und Bingen zählt zu den schönsten Landstrichen Deutschlands, zum Weltkulturerbe. Der Rhein windet sich in großen Schleifen, am Ufer erheben sich Burgen, Felsen und Mythen. Die Loreley fasziniert Touristen aus aller Welt.

Je zwei Gleise ziehen sich links und rechts am Fluss entlang, mitten durch die Weinstädtchen, wenige Meter vor den Häusern. Das enge Tal formt einen Trichter, der den Schall sammelt und verstärkt.

"Der Bahnlärm macht das Mittelrheintal kaputt", sagt Gross. Er führt eine Werbeagentur, doch seit vier Jahren kämpft er fast nur noch gegen den Lärm. Er hat die Bürgerinitiative Pro Rheintal gegründet und sich mit Anwohnern, Verkehrsexperten und Wissenschaftlern aus der ganzen Republik vernetzt. Er kann Studien zitieren: Wie krank der Krach die Menschen macht. Wie er ihnen den Schlaf raubt, ihren Blutdruck in die Höhe treibt, sie dem Herzinfarkt näherbringt.

Der Streit um laute Waggons spitzt sich in Deutschland zu

Der Bahnlärm entwertet die Häuser. Laut einer Studie des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz führt jedes Dezibel über 50 zu einer Verkaufspreisminderung von 1,5 Prozent. Im Mittelrheintal liege der Dauerschallpegel bei 85 Dezibel, sagt Gross, jedes Haus habe die Hälfte seines Wertes verloren. "Die Leute werden kalt enteignet." Auch der Fremdenverkehr leidet. Viele Touristen übernachten anderswo. Es ist einfach zu laut.

Der Streit um den Bahnlärm entwickelt sich in Deutschland zu einem gesellschaftlichen Großkonflikt. Aus zwei Gründen spitzt er sich zu:

Erstens werden mehr Waren transportiert. Bis zum Jahr 2025 soll der Güterverkehr laut offizieller Prognose um 71 Prozent wachsen. Wegen voller Straßen und weil Züge umweltfreundlicher sind als Lastwagen, soll ein möglichst großer Anteil des zusätzlichen Verkehrs über die Schiene rollen. Das Mittelrheintal ist die meistbefahrene Güterverkehrsstrecke Europas , Teil der europäischen Transversale, die vom Hafen Rotterdam den Rhein aufwärts in die Schweiz und dann bis nach Genua in Italien führt.