Seit seiner Gründung 1994 hat der Berlin-Verlag viele Besitzerwechsel durchgemacht. Erst war der Verlag ein selbstständiges Haus. 1998 verkauften ihn seine Gründer Arnulf Conradi und Elisabeth Ruge an Random House. Weil die Betriebskulturen nicht zusammenpassten, machten Conradi und Ruge 2003 von ihrem Rückkaufsrecht Gebrauch, um ihr Haus sogleich an den englischen Bloomsbury Verlag weiterzuverkaufen. Bloomsbury und sein Gründer Nigel Newton hätten eine ähnliche Verlagsphilosophie, hieß es, man passe konzeptionell viel besser zusammen. Von einer "Hochzeit im Himmel" sprach Arnulf Conradi damals gar: "Ich glaube, es gibt kein Haar in der Suppe."

Während all dieser Jahre war der Verlag Heimat so glänzender Autoren wie Péter Esterházy, Ingo Schulze, Richard Ford oder Zeruya Shalev. Einmal im Jahr, am Freitag der Frankfurter Buchmesse lud Elisabeth Ruge Autoren und Kritiker in den Hessischen Hof zur Tafel – und ihre Tischrede war berühmt für ihre einschüchternde Brillanz. Munter wechselnd von Deutsch zu Französisch, von Russisch zu Oxford-Englisch, stellte sie ihre Autoren mit einem Esprit und einer kulturellen Weltgewandtheit vor, dass man sich daneben immer ein bisschen wie ein Bauerntrampel fühlte. Doch ökonomisch kam der Verlag auf keinen grünen Zweig. Die mittlere Größe ist auf dem deutschen Buchmarkt ein Problem. Man hat nicht die Durchschlagskraft der großen Konzern-Verlage, aber anders als die kleinen, wendigen Selbstausbeutungsverlage sitzt man trotzdem auf den kostentreibenden Strukturen.

Bloomsbury, ein börsennotiertes Unternehmen, reagierte zusehends nervös auf die Verluste des Berlin Verlags. Als das Haus im vergangenen Jahr seine internationale Verlagsstrategie unter dem Stichwort "Global Publishing" stärker zentralisierte, verließ Elisabeth Ruge ihren Verlag. Sie ging zu Hanser und mit ihr viele der besten Autoren wie Richard Sennett, Ingo Schulze und Richard Ford. Aus London wurde daraufhin das Signal ausgesendet: Man müsse sich keine Sorgen machen, das Mutterhaus stehe zum literarischen Profil des Berlin Verlags. Diese Einschätzung hat sich nun geändert: In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Bloomsbury, dessen Einkaufskasse einst durch den Erfolg von Harry Potter prall gefüllt war, den Berlin Verlag an den Münchner Piper Verlag verkaufen werde, mithin also an den schwedischen Mutterkonzern Bonnier, zu dem in Deutschland auch der Berliner Ullstein Verlag gehört. Das Kartellamt muss allerdings noch zustimmen.

Hat der Berlin Verlag damit eine neue Chance erhalten? Oder wird er allenfalls als Name fortbestehen, unter dessen Etikett künftig ein ganz anderes, weniger literarisches Programm vermarktet werden soll? Hartmut Jedicke, Geschäftsführer von Bonnier Media Deutschland, betont gegenüber dem Branchenmagazin buchreport, dass man in seinem Haus sehr auf die inhaltliche Selbstständigkeit der einzelnen Verlage achte und die kostensparenden Synergieeffekte eher auf dem Feld eines zentralisierten Einkaufs suche. Auch an Birgit Schmitz als Verlagsleiterin will man festhalten. Trotzdem kann man die Augen nicht davor verschließen, dass die Eigentümerstruktur immer auch Auswirkungen auf die Identität eines Verlags hat. Der Berlin Verlag wurde stets mit jenem Respekt besonderer kultureller Wertschätzung behandelt, der nicht nur seinen Gründerfiguren galt, sondern auch der mittleren Größe sowohl des deutschen Verlags wie seiner britischen Mutter. Spätestens jetzt aber ist der Berlin Verlag einfach ein Verlag neben vielen anderen.

Wer in den neunziger Jahren als Schriftsteller zum Berlin Verlag gegangen war, hatte sich bewusst für eine literarische Adresse mit erheblichem Distinktionspotenzial entschieden. In der Nachbarschaft der sehr viel kommerzielleren Verlage Piper und Ullstein wird dieser Habitus nicht durchzuhalten sein. Das muss nicht schlimm sein, aber eine spezifische Existenzberechtigung für den Berlin Verlag gibt es dann auch nicht mehr. Seine interessanten Autoren würden auch unter dem Dach vieler anderer Verlage eine passende Heimat und Öffentlichkeit finden. Ohnehin spricht nur wenig dafür, warum der Berlin Verlag unter dem Controlling von Bonnier bei unverändertem Programmprofil wirtschaftlicher sein sollte als bisher. Vielleicht muss man der Tatsache unsentimental ins Auge schauen: Der Berlin Verlag war eine schöne Idee, für die es aber nie eine verlässliche wirtschaftliche Basis gab.