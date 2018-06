Sie brauchte Jahrzehnte, um dieses Buch schreiben zu können. Jetzt ist es da. Und es wird die Migrationsdebatte in der Schweiz verändern. In »Die undankbare Fremde« berichtet die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin und Kriegsreporterin Irena Brežná, geboren 1950 in der Tschechoslowakei, anhand einer Icherzählerin von ihrer Emigration in die Schweiz, wo sie seit 1968 lebt.

Es ist die brillant geschriebene Geschichte einer Identitätsfindung zwischen Anpassung und Widerstand. So schonungslos, wütend und erkenntnisreich hat noch nie eine hiesige Migrantin über ihr Dasein in der Fremde geschrieben. Diese Frau will nicht dankbar sein für ihr Bleiberecht, sie will in ihrer Fremdheit anerkannt und gehört werden.

Die unterdessen eingebürgerte Brežná liest Schweizern wie Einwanderern die Leviten. Sie zeigt auf, dass es nur ein Miteinander geben kann, wenn beide Seiten aus ihrer Deckung herauskommen. So eine Einwanderin kann man sich nur wünschen. Brežná, die auch als Dolmetscherin arbeitet, lebt in Basel. Zuletzt erschien ihr stark autobiografisch gefärbter Roman über eine Kindheit im Sozialismus, er heißt Die beste aller Welten.

Peer Teuwsen